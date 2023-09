Intervention militaire de la CEDEAO au Niger : le parti « Les Démocrates » réitère son opposition

Les membres du parti d'opposition « Les Démocrates », ont tenu un meeting samedi 16 septembre 2023 à Cotonou. Lors cette rencontre, les participants ont réaffirmé leur totale opposition à la participation du Bénin à l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger.

Le parti « Les Démocrates » dit non à la participation du Bénin à l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger

Les populations béninoises ne sont pas du tout d'accord avec leurs gouvernants qui se disent prêts à faire intervenir l'armée dans le cadre de l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Réunies donc au sein du parti politique d'opposition « Les Démocrates », elles ont exprimé à nouveau leur désaccord. Car, selon elles, le peuple nigérien est un peuple frère et rien ne pourrait justifier une décision du Bénin de les attaquer.

Dans sa déclaration, le président de la formation politique d'opposition au régime en place « Les Démocrates », a indiqué qu'en tant que nation, le devoir du peuple est de prioriser la paix et la stabilité non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos voisins. « Le Niger est plus qu’un pays voisin pour nous ; c’est un partenaire, un allié, un frère. De nombreux Béninois étudient au Niger. La majeure partie de nos importations alimentaires provient de là », a fait savoir Éric Houndété.

Tout en réaffirmant haut et fort sa condamnation de tout coup d’Etat dont celui intervenu au Niger le 26 juillet 2023, comme voie d’accession au pouvoir, le parti « Les Démocrates » :