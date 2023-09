Niger : réaction de Abdourahamane Tiani à la création de l’Alliance des États du Sahel

Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont créé une nouvelle organisation. Ces trois pays dirigés par les militaires ont créé l'Alliance des Etats du Sahel - AES à travers la signataire de la Charte du Liptako-Gourma le 16 septembre 2023. Suite à l'officialisation de cette nouvelle organisation, le général de brigade Abdourahamane Tiani, président de la Transition nigérienne a réagi.

Le président de la Transition au Niger réagit à la création de l'Alliance des Etats du Sahel

Pour lutter contre les forces militaires et surtout le terrorisme, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont mis l'Alliance des Etats du Sahel (AES) sur les fonts baptismaux. À travers la signature de la charte instituant la nouvelle Alliance, la république du Niger se félicite de ce grand pas que viennent de faire les trois pays du Sahel.

« Cette alliance scellée entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, pays frères et amis, marque une étape décisive pour la sécurité et la défense de nos populations. La Présidence salue l'engagement indéfectible du Niger aux côtés du Mali et du Burkina Faso dans ce combat primordial contre le fléau terroriste, tel que représenté à Bamako par le Colonel Major Abdourahamane », a fait savoir le patron du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie - CNSP.

À en croire l'actuel homme fort du Niger, « grâce à cette coopération renforcée dans un esprit de solidarité, la conviction est grande que nous parviendrons ensemble à éradiquer la menace qui pèse sur nos nations fraternelles », a-t-il conclu.