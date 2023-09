Burkina Faso : des fonctionnaires du Trésor public dans les mailles de la loi

Le gouvernement veut désormais mettre fin aux faussaires dans la fonction publique. Ainsi, les détracteurs de fonds et autres crimes financiers n’ont plus la chance au Burkina. Après une dénonciation et des enquêtes à fond, la justice s’est autosaisie pour mener des démarches qui ont aboutir à un résultat positif. En effet, les investigations ont permis aux autorités judiciaires d’interpeller nombreux fonctionnaires du trésor public, du budget et autres structures publiques.

Nombreux fonctionnaires du Trésor public misent aux arrêts

À en croire, le journal burkinabè l’Economiste du Faso dans sa parution 499 du lundi 25 septembre 2023, plusieurs agents de certaines régies financières burkinabè ont été arrêtés et déférés au parquet du Tribunal de grande instance de Fada N’Gourma.

Par ailleurs, il urge de notifier que ces agents arrêtés seraient impliqués dans une affaire qui leur aurait permis de détourner plusieurs millions de Francs.« Des agents du trésor et du budget feraient des avancements et rappels irréguliers et entreprendraient des corrections irrégulières et verseraient des indemnités indues aux autres agents impliqués qui sont informés de ces opérations par avance».

C'est la substance issue des enquêtes effectuées après les investigations. En dépit, les autorités ont pris des mesures idoines pour élucider l'affaire devant les tribunaux compétents et situer les responsabilités.