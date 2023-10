Le Barça bétonne le contrat de sa pépite Lamine Yamal !

Le FC Barcelone a annoncé hier la prolongation du contrat de l'attaquant prodige Lamine Yamal jusqu'en 2026. À seulement 17 ans, le joueur est déjà considéré comme l'un des grands noms du football espagnol.

Le Barça bétonne le contrat de sa nouvelle pépite Lamine Yamal

Le club catalan a décidé de faire confiance à son jeune prodige en concluant un nouveau contrat avec lui, assorti d'une clause libératoire d'un milliard d'euros. Une somme astronomique pour un joueur qui n'a que quelques matchs professionnels à son actif. Mais les dirigeants catalans ont compris que Lamine Yamal pouvait être l'un des tout meilleurs joueurs du monde dans les années à venir.

La signature de ce nouveau contrat a eu lieu ce lundi matin, en présence de plusieurs membres importants du staff du FC Barcelone. La fierté était palpable chez tout le monde, à commencer par le principal intéressé. Lamine Yamal a déclaré avoir toujours rêvé de jouer pour le Barça, et que ce nouveau contrat était la preuve que le club croyait en lui.

Le Directeur Sportif Deco a expliqué que cette prolongation était "le fruit de nombreux mois de négociations", et qu'elle était "très importante pour l'avenir du club". Le FC Barcelone mise beaucoup sur son centre de formation, qui a toujours produit de grands joueurs comme Xavi, Iniesta ou Messi. Lamine Yamal est la dernière pépite en date, et le club espère qu'il pourra apporter beaucoup à l'équipe dans les années à venir.

En plus de ses exploits en club, Lamine Yamal a également ébloui tout le monde en équipe nationale espagnole. Il a été appelé pour la première fois à seulement 16 ans et 57 jours, devenant le plus jeune joueur de l'histoire de la Roja. Il a même marqué un but lors de son premier match, une performance qui a émerveillé les observateurs du monde entier.

En somme, Lamine Yamal est peut-être le plus grand talent du football espagnol depuis Lionel Messi. Le FC Barcelone a compris son potentiel et a décidé de parier gros sur lui en prolongeant son contrat jusqu'en 2026. Il sera intéressant de suivre l'évolution de ce joueur incroyable dans les années à venir.