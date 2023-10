Ce mardi 3 octobre, le gardien du Real Madrid, Kepa Arrizabalaga célèbre son anniversaire. Encore une bougie de plus à souffler pour le joueur espagnol qui continue d'impressionner sur les terrains.

Champions League: Une victoire comme cadeau à Kepa ?

À l'approche du match contre le Napoli FC en Champions League, on peut se demander si l'équipe offrira comme cadeau à Kepa une victoire. Eh oui, quoi de mieux qu'une victoire en Ligue des champions pour fêter son anniversaire ?

Certains supporters du Real Madrid espèrent même que Kepa aura droit à un gâteau d'anniversaire en forme de ballon de football. Qui sait, peut-être que cela lui portera chance pour arrêter les tirs adverses lors du match de demain soir.

Plus sérieusement, Kepa est un joueur important du Real Madrid et son expérience sera cruciale pour aider l'équipe à aller loin en Champions League cette saison. Tous les supporters du club souhaitent donc à Kepa un très bon anniversaire et espèrent qu'il continuera à briller sur les terrains. Joyeux anniversaire Kepa !