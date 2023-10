Détenue à Téhéran, Narges Mohammadi lauréate du prix Nobel 2023

Narges Mohammadi, 51 ans, a été désignée prix Nobel de la paix 2023. La journaliste et militante d’origine iranienne, condamnée à vingt ans de prison, est récompensée "pour son combat contre l’oppression des femmes en Iran et sa lutte pour promouvoir les droits humains et la liberté pour tous".

Prix Nobel 2023 : Narges Mohammadi désignée lauréate

La distinction de Narges Mohammadi en tant que prix Nobel 2023 sonne comme une reconnaissance pour son combat en faveur de la cause des femmes. Selon le comité Nobel, la militante et journaliste iranienne est récompensée "pour son combat contre l’oppression des femmes en Iran et sa lutte pour promouvoir les droits humains et la liberté pour tous".

"Au total, le régime l'a arrêtée 13 fois, l'a condamnée cinq fois et l'a condamnée à un total de 31 ans de prison", a rappelé Berit Reiss-Andersen, présidente du comité Nobel norvégien à Oslo.

En 1998, Barges Mohammadi connait pour la première fois la prison à cause de ses critiques portées contre les autorités de l’Iran. Membre et vice-présidente du Defenders of Human Rights Center, elle est condamnée à 16 ans de prison en 2016. Le gouvernement iranien l’accusait d’avoir créé et dirigé "un mouvement de défense des droits de l'homme qui milite pour l'abolition de la peine de mort". Elle est actuellement détenue à Téhéran.