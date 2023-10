La famille de l'artiste nigérian Davido est en deuil depuis un an maintenant suite à la mort tragique de leur fils unique Ifeanyi. Mais ce moment difficile est désormais relégué au passé par une nouvelle heureuse alors que la femme de Davido, Chioma, a donné naissance à des jumeaux hier aux États-Unis.

L'artiste Nigerian Davido père de jumeaux.C'est désormais Officiel. La naissance a été confirmée par Davido lui-même sur son compte Instagram, où il a partagé une photo de sa fiancée souriante et heureuse dans un lit d'hôpital, tenant les deux bébés.C'est une nouvelle accueillie avec beaucoup d'enthousiasme et de joie par les fans de Davido, qui ont exprimé leur bonheur et leurs félicitations à travers les réseaux sociaux.

La naissance des jumeaux survient également à un moment où la famille de Davido a grand besoin de bonnes nouvelles après la perte de leur fils unique. Davido et Chioma sont connus pour être un couple très uni, et les fans ont exprimé leur joie de voir leur amour se concrétiser par l'arrivée de ces deux nouveaux bébés dans leur vie.

La nouvelle de la naissance des jumeaux a également suscité un certain nombre de commentaires et de questions sur l'avenir de Davido en tant qu'artiste, car il sera probablement très occupé en tant que parent de deux jeunes enfants. Néanmoins, les fans sont sûrs que Davido continuera à faire de la musique étonnante et à être une source d'inspiration pour les Nigérians et les fans de musique en général.