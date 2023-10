Mali : La MINUSMA achève le retrait de ses troupes de Kidal

À travers une publication sur son site officiel, la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali) annonce avoir achevé le retrait de ses troupes de la région de Kidal.

Mali : La MINUSMA confirme son retrait de la région de Kidal

La MINUSMA avait déja annoncé le retrait de ses troupes du Mali à la demande des autorités maliennes. C'est dans ce cadre que la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali vient de procéder au retrait de ses hommes de la région de Kidal, dans le centre du pays.

Il faut rappeler que ces troupes avaient pour mission de venir en renfort auprès des Forces armées maliennes (FAMa) en vue du regroupement des Casques bleus. La MINUSMA avait mis en place ces postes pour la mise en oeuvre de l'Accord pour la paix et la réconcilitation issu du Processus d'Alger, peut-on lire dans le communiqué de presse.

Par ailleurs, le communiqué précise que "la MINUSMA et le secrétariat des Nations unies sont déterminés à tout mettre en œuvre pour réaliser le retrait dans les délais prévus, à savoir au plus tard le 31 décembre 2023, malgré des circonstances sécuritaires, logistiques et autres très difficiles, avec une priorité absolue accordée à la sécurité des personnels de la Mission".

Courant juin 2023, les autorités du Mali avaient exigé le départ "sans délai" de la mission de l'ONU. Selon le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, la MINUSMA "n’a pas atteint son objectif fondamental », à savoir « apporter les réponses adéquates à la situation sécuritaire du Mali".