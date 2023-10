Niger : compte rendu du conseil des ministres du 14 octobre 2023

Au Niger, les membres du gouvernement se sont réunis pour tenir le conseil des ministres, samedi 14 octobre 2023. Lors de cette rencontre de haut niveau présidée par le Chef de l'Etat, le général de brigade Abdourahamane Tiani, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, plusieurs décisions ont été prises.

Compte rendu du conseil des ministres du 14 octobre 2023 au Niger

Le Conseil des Ministres s’est réuni ce jour, samedi 14 octobre 2023, dans la salle habituelle des délibérations, sous la présidence de Son Excellence, le Général de Brigade ABDOURAHAMANE TIANI, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat, Président du Conseil des Ministres.

Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes :

AU TITRE DU MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES



Le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant organisation du Ministère de l’Economie et des Finances.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE.



Le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant organisation du Ministère de la Défense Nationale.

III. AU TITRE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE.

Le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant organisation du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire.

Ces trois (03) projets de décrets sont pris pour faire suite aux décrets portant composition du Gouvernement et déterminant les attributions des membres du Gouvernement.

Ils ont pour objectif de doter ces départements ministériels d’un cadre organisationnel leur permettant de remplir leurs missions.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI.



Le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant modification du décret n° 2023-083/P/CNSP/MFP/T/E, portant organisation du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi.

Le présent projet de décret a pour objectif de retirer le Haut-Commissariat à la Modernisation de l’Etat des services rattachés du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi.

MESURES NOMINATIVES.



Le Conseil des Ministres a adopté les mesures individuelles suivantes :

Au titre DU CABINET DU PREMIER MINISTRE

Monsieur Ali Hamouda Ben Salah est nommé Commissaire à l’Organisation du Hadj et de la Oumra (COHO).

Monsieur Boubacar Abdoulaye est nommé Secrétaire Général au Commissariat à l’Organisation du Hadj et de la Oumra (COHO).

Au titre DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Monsieur Alio Daouda, inspecteur principal du trésor, est nommé Secrétaire Général.

Monsieur Sama Mamane, cadre supérieur de la BCEAO, est nommé Secrétaire Général Adjoint.

Direction Générale des Douanes

Colonel Balla Moustapha, inspecteur principal des Douanes, Mle 069940/F, est nommé directeur général adjoint des Douanes.

Colonel Badamassi Salamata Jazy, inspectrice principale des Douanes, Mle 066304/Z, est nommée directrice des enquêtes douanières, du renseignement et de l’analyse des risques.

Colonel Adamou Abdou Zaroumey, inspecteur principal des Douanes, Mle 066719/Z, est nommé directeur de la réglementation et de la coopération douanière.

Colonel Yacouba Mohamed, inspecteur principal des Douanes, Mle 064160/G, est nommé directeur des ressources financières et de la logistique.

Colonel Abdoulaye Alidou Maïga, inspecteur principal des Douanes, Mle 053402/H, est nommé directeur de la facilitation, du partenariat, des régimes économiques et particuliers.

Colonel Abdou Habi, inspecteur principal des Douanes, Mle 053380/U, est nommé directeur des ressources humaines et de la formation.

Colonel Amadou Adamou Sinka, inspecteur principal des Douanes, Mle 064157/M, est nommé directeur d’audit et du contrôle interne.

Colonel Amadou Maman Djimrao, inspecteur principal des Douanes, Mle 060552/P, est nommé directeur de la comptabilité et des études.

Colonel Aboubacar Hamani Diori, inspecteur principal des Douanes, Mle 055665/A, est nommé directeur des systèmes d’information.

Au titre DU MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA CULTURE, DES ARTS ET DES SPORTS

Monsieur Abdoulaye Mohamadou, inspecteur de la jeunesse et des sports, Mle 59061/E, est nommé Secrétaire Général.

Monsieur Assoumi Oumarou, directeur administratif, Mle 59061/E, est nommé Secrétaire Général Adjoint.

Au titre DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES

Docteur Mallam Ekoye Saidou, médecin spécialiste en santé publique, Mle 70212/K, est nommé Secrétaire Général.

Monsieur Boubacar Bobaoua, docteur en soins infirmiers, est nommé Secrétaire Général Adjoint.

Docteur Djibo Aïchatou, médecin spécialiste en santé publique, option polyvalente, Mle 70317/G, est nommée conseillère technique du Ministre.

Monsieur Abdoulaye Alhassane, administrateur des hôpitaux et des services sanitaires, Mle 56452/P, est nommé conseiller technique.

Docteur Abaché Ranaou, médecin spécialiste en santé publique, Mle 70214/M, est nommé inspecteur général des services.

Docteur Adamou Moustapha, médecin spécialiste en santé publique, Mle 67815/H, est nommé directeur général de la santé publique.

Docteur Harou Issoufa, gynécologue-obstétricien, Mle 70208/P, est nommé directeur général de la santé de la reproduction.

Monsieur Moustapha Chérif Sidi, démographe statisticien, Mle 133992/Z, est nommé directeur général de la population et des affaires sociales.

Madame Iddé Hadiara Arzika, inspectrice de l’action sociale, Mle 71918, est nommée directrice générale de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant.

Monsieur Ousmane Boulama, ingénieur sanitaire et environnement, Mle 60205/U, est nommé directeur de l’hygiène publique et de la santé environnementale.

Docteur Abdoulnasser Assan, médecin spécialiste en santé publique, Mle 74275/L, est nommé directeur des immunisations.

Docteur Elhadj Ibrahim Tassiou, médecin spécialiste en santé publique, Mle 78361/U, est nommé directeur de la surveillance et de la riposte aux épidémies.

Docteur Abdoulaye Mariama Moumouni, médecin spécialiste en santé publique, Mle 79008/J, est nommée directrice de l’organisation des soins.

Monsieur Zakari Amadou, docteur en soins infirmiers, Mle 74031/J, est nommé directeur de la santé communautaire.

Docteur Abdou Bagoudou Rakia, pharmacienne, Mle 102660/S, est nommée directrice de la pharmacie, des laboratoires de santé et de la médecine traditionnelle.

Docteur Guédé Salamatou Issa, gynéco-obstétricienne, Mle 74281/J, est nommée directrice de la planification familiale.

Docteur Aboubacar Mahamadou, médecin spécialiste en santé publique, option/nutrition, Mle 78377/C, est nommé directeur de la nutrition.

Docteur Nassirou Ousmane, médecin spécialiste en santé publique, option santé de la reproduction/nutrition, Mle 79006/G, est nommé directeur de la santé de la mère, de l’enfant, des adolescents et des jeunes.

Madame Mariama Douramane, inspectrice de l’action sociale, Mle 87679/B, est nommée directrice de la population.

Madame Moussa Aichatou Elhadji Abdou Télla, inspectrice de l’action sociale, Mle 68889/L, est nommée directrice des affaires sociales.

Madame Moussa Amina Amani, administratrice, Mle 71917/E, est nommée directrice de la protection de l’enfant.

Madame Soumana Fatima Magagi, inspectrice de l’action sociale, Mle 71965/N, est nommée directrice de la promotion de la femme.

Monsieur Mamane Alassane Ahmed, ingénieur d’Etat en informatique, titulaire d’un diplôme inter universitaire en santé numérique, Mle 163113/N, est nommé directeur de la santé numérique.

Monsieur Mahamane Moumouni, titulaire d’un master en gestion des ressources humaines, Mle 72271/P, est nommé directeur des ressources humaines.

Commissaire Lieutenant-Colonel Na Ouma Issoufou, Mle OA/SM, administration-finance, intendant militaire, est nommé directeur des ressources financières, du matériel, des marchés publics et des délégations de service public.

Monsieur Saadou Omarou, ingénieur biomédical, Mle 54266/A, est nommé directeur des infrastructures et des équipements sanitaires.

Monsieur Assoumana Haja Malam Bacharou, gestionnaire des hôpitaux, Mle 62603/B, est nommé directeur des études et de la programmation.

Docteur Aida Mounkaila, médecin spécialiste en santé, Mle 102547/R, est nommée directrice des statistiques.

Monsieur Mahamidou Illo, inspecteur de l4action sociale, spécialiste en communication, Mle 57841/T, est nommé directeur des archives, de l’information, de la documentation et des relations publiques.

Madame Oumarou Esta Moussa Salifou, chef de division d’administration générale, Mle 63759/G, est nommée directrice de la législation.

Il est mis fin aux fonctions exercées par certains agents sous contrat de louage de service au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales. Il s’agit de :

Monsieur Djibo Hassoumi, Mle 163732/E, directeur général de l’Institut de Santé Publique (ISP) ; Monsieur Fouta Boubacar, Mle 100955/R, secrétaire général de l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) de Zinder.

Il est mis fin aux fonctions exercées par certains conseillers techniques du Ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales. Il s’agit de :

Professeur Salha Illé, Mle 140173/C ; Madame Zalika Loumo Cissé, Mle 140172/B ; Madame Abdou Aïssa Hamma, Mle 57846/Y ; Monsieur Abdou Idrissa, Mle 100821/A.

Il est mis fin aux fonctions d’inspectrice des services au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales exercées par Madame Diallo Koro Maïga Mintou, Mle 148568/T.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Docteur Tankari Moussa, Maître de Conférences, est nommé inspecteur des services.

Docteur Bahari Mahamadou Ibrahim, Maître de Conférences, est nommé directeur général des enseignements.

Docteur Doumma Soumana, Maître de Conférences, est nommé directeur de l’enseignement supérieur public.

Docteur Zakari Garba Zaratou, Assistante, est nommée conseillère technique du Ministre.

Professeur Amadou Idé Oumarou est nommé président du conseil d’administration de l’Agence Nigérienne des Allocations et des Bourses (ANAB).

Professeur Tidjani Alou Adamou Didier est nommé président du conseil d’administration de l’Office du Baccalauréat, des Equivalences et des Examens et Concours du Supérieur (OBEECS).

Docteur Hassane Ganda Rabi, Maître Assistante, est nommée vice-recteur de l’université de Dosso.

Docteur Ali Mahamane Saminou, Maître Assistant, est nommé secrétaire général de l’université d’Agadez.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION, DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Monsieur Assane Hamza, inspecteur de l’enseignement primaire, Mle 57363/C, est nommé Secrétaire Général.

Monsieur Elhadji Idi Abdou, ingénieur principal des travaux publics et des mines, Mle 87809/Y, est nommé Secrétaire Général Adjoint.

Monsieur Arzika Issoufou, chargé d’enseignement, Mle 75567/H, est nommé conseiller technique de la Ministre.

Maître Nouridine Adamou Aouadé Abdou est nommé conseiller technique de la Ministre.

Monsieur Abdoul Rachid Moussa, professeur certifié de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle, Mle 52118/V, est nommé directeur général de l’Ecole Nationale Spécialisée de l’Enseignement Technique et Professionnel (ENSETP).

Il est mis fin aux fonctions de conseillers techniques exercées par :

Madame Atchabi Kouriram, Mle 59958/Z ; Monsieur Abdou Salha, Mle 163186/S ; Monsieur Amadou Issoufou, Mle 163384/A ; Monsieur Hama Siddo, Mle 162033/S ; Monsieur Halidou Abdou Salam, Mle 73217/S.

AU TITRE DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE L’EQUIPEMENT

Monsieur Abdoulaye Ouma Ahmet, ingénieur général des travaux publics et mines, Mle 71240/Y, est nommé Secrétaire Général.

Monsieur Saïdou Ghoumar, ingénieur général des travaux publics et mines, Mle 59032/S, est nommé Secrétaire Général Adjoint.

Madame Roua née Aichatou Belko, directeur administratif, Mle 63216/Y, est nommée inspectrice générale des services.

Monsieur Aliou Amine, ingénieur général des travaux publics et mines, Mle 59981/X, est nommé conseiller technique du Ministre.

Commissaire commandant Mahamadou Salifou, officier des Forces Armées Nigériennes, Mle OA/SM, est nommé directeur des marchés publics et des délégations de service public.

Commissaire commandant Sani Abba Galadima Djafar, officier des Forces Armées Nigériennes, Mle OA/SM, est nommé directeur des ressources financières et du matériel.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT

Monsieur Awali Rabo, ingénieur principal des travaux publics et mines, Mle 82894/R, est nommé Secrétaire Général.

Colonel Alassane Makadassou, ingénieur des eaux et forêts, Mle 70959/A, est nommé Secrétaire Général Adjoint.

Colonel Massalatchi Mahaman Sani, ingénieur des eaux et forêts, Mle 71 184/G, est nommé inspecteur général des services.

Monsieur Chaibou Tankari, ingénieur général des travaux publics et mines, Mle 164079/Z, est nommé conseiller technique du Ministre.

Colonel Abdou Maisharou, ingénieur des eaux et forêts, Mle 71177/H, est nommé conseiller technique du Ministre.

Colonel major Yacouba Seybou, ingénieur des eaux et forêts, Mle 60716/U, est nommé directeur général des eaux et forêts, Chef de corps.

Monsieur Moussa Abdou Moumouni, ingénieur principal des travaux publics et mines, Mle 52 289/R, est nommé directeur général de l’hydraulique.

Madame Saidou Fatimata Nouhou, ingénieur principal des travaux publics et mines, Mle 07116/F, est nommée directrice générale de l’assainissement et du cadre de vie.

Colonel Samaila Sahailou, ingénieur des eaux et forêts, Mle 59685/P, est nommé directeur général adjoint des eaux et forêts.

Madame Konaté Nana Aiche Barko, directeur administratif, Mle 63032/P, est nommée directrice des ressources humaines.

Monsieur Hamadou Noufou, inspecteur principal du trésor, Mle 63047/X, est nommé directeur des ressources financières et du matériel.

Monsieur Rhissa Ahamoudou, inspecteur principal du trésor, Mle 115640/F, est nommé directeur des marchés publics et des délégations de service public.

Madame Nana Mariama Ibrahim Naleyni, juriste, Mle 133930/J, est nommée directrice de la législation.

Lieutenant-colonel Bibata Djibo Waziri, ingénieur des eaux et forêts, Mle 68838/Z, est nommée directrice des archives, de la Documentation, de l’information et des relations publiques.

Colonel Salifou Zoumari, ingénieur des eaux et forêts, Mle 75773/P, est nommé directeur de la faune, de la chasse et des aires protégées.

Lieutenant-colonel Issaka Maman Chamaoulou, ingénieur des eaux et forêts, Mle 111725/B, est nommé directeur de la protection de l’environnement et de l’équipement militaire.

Lieutenant-colonel Issa Yacouba, ingénieur des eaux et forêts, Mle 111745/F, est nommé directeur de la pêche et de l’aquaculture.

Colonel Abdou Ibrahim, ingénieur des eaux et forêts, Mle 63726/X, est nommé directeur général de l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Monsieur Tankari Dan Noni, ingénieur général des travaux publics et des mines, Mle 54896/H, est nommé Secrétaire Général.

Monsieur Abdou Adamou, ingénieur général des travaux publics et des mines, Mle 62901/M, est nommé inspecteur général des services.

Monsieur Ousmane Sanda Garba, ingénieur général des travaux publics et des mines, Mle 58434/K, est nommé inspecteur des services.

Monsieur Abass Maazou, ingénieur principal des travaux publics et des mines, Mle 122455/W, est nommé inspecteur des services.

Monsieur Mahamadou Chékaraou, ingénieur en chef des travaux publics et des mines, Mle 54894/F, est nommé inspecteur des services.

Monsieur Ibrahim Oumarou, ingénieur géomètre principal, Mle 61079/U, est nommé conseiller technique du Ministre.

Monsieur Serkindia Assoumane, architecte, est nommé conseiller technique du Ministre.

Monsieur Clément Phillippe Hountondji, urbaniste, est nommé conseiller technique du Ministre.

Monsieur Harouna Mato, ingénieur géomètre principal, Mle 53549/D, est nommé directeur général des domaines de l’Etat.

Monsieur Adamou Boukary Sabo, ingénieur principal des travaux publics et des mines, Mle 115491/J, est nommé directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la promotion du logement.

Madame Rayanatou Aboubacar Hamidou, ingénieur principal des travaux publics et des mines, Mle136744/H, est nommée directrice générale de l’architecture et de la construction.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ACTION HUMANITAIRE ET DE LA GESTION DES CATASTROPHES

Monsieur Sombeizé Adamou, est nommé inspecteur général des services.

Madame Tahirou Midou Hadiza, est nommée inspectrice des services.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ARTISANAT ET DU TOURISME

Monsieur Moumouni Hama Hamadou, Mle 67347/V, est nommé Secrétaire Général.

Madame Rabo Bibata Yahaya Moussa, Mle 112068/S, est nommée Secrétaire Générale Adjointe.

Madame Habibatou Mamadou Yacouba, Mle 110997/U, est nommée directrice des ressources financières, du matériel, des marchés publics et des délégations de service public.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES POSTES ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE

Monsieur Moustapha Tinao, cadre supérieur de l’information, est nommé Secrétaire Général.

Monsieur Mashoul Abdoulnasser, ingénieur en télécommunications, est nommé Secrétaire Général Adjoint.

COMMUNICATIONS

Le Conseil des Ministres a entendu plusieurs communications :

Une communication de la Ministre de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement Professionnel et de la Promotion des Langues Nationales sur la rentrée scolaire 2023-2024.

La rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs sous la haute direction du Président du Conseil National Pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat.

Par ailleurs, le Gouvernement a été informé des tentatives subversives de certains milieux sataniques, en collaboration avec une puissance étrangère et un groupuscule de nigériens cupides, d’introduire les pratiques et le débat LGBT dans notre société, en particulier dans le milieu scolaire.

Le Gouvernement s’indigne et fustige la démarche de certains pays qui consiste à refuser des visas médicaux et des visas d’études à des étudiants régulièrement inscrits dans leurs universités, pour cependant, de façon sournoise, accorder des visas à de jeunes nigériens, qui vraisemblablement sont souvent trompés quant à l’objet de leur séjour, pour assister à des rencontres faisant la promotion des LGBT.

A cet effet, le Gouvernement rassure les Nigériens que toutes les mesures ont été prises :

d’une part, pour identifier et traduire devant la justice les responsables et leurs complices de cette démarche contraire à nos lois et murs ;

d’autre part, pour que les actions et les messages portés par les Nigériens, partout dans le monde, soient conformes à nos lois, à notre culture et à notre religion.

En tout état de cause, le Gouvernement avait d’ores et déjà pris toutes les dispositions ayant permis d’empêcher le voyage de nos jeunes enfants.

une communication du Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie relative aux perspectives de la desserte en énergie électrique suite à la suspension de la fourniture de l’énergie électrique par le Nigéria.

Fait à Niamey, le 14 octobre 2023.

Le Secrétaire Général du Gouvernement

MAHAMANE ROUFAI LAOUALI