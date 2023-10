​Côte d'Ivoire : promotion du sport en milieu religieux

La pratique régulière d'une activité physique (sport) est bénéfique pour la santé et le bien-être physique et mental. Elle est également un moyen de promouvoir un mode de vie sain et actif. Cependant, dans certaines cultures ou milieux religieux, la pratique de certaines activités physiques peut être vue comme contraire à certaines normes, comme la modestie ou la pudeur. Cette réputation n'est pas partagée avec les communautés chrétiennes et villageoises de TIAHA (Dabou) en côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire : valorisation des activités sportives en milieux: les autorités à l'œuvre

Ainsi, le samedi 14 octobre 2023, la Direction Générale des Sports avec l'appui opérationnel de la Direction du Sport Pour Tous a organisé une journée d'animation sportive citoyenne, à l'endroit des communautés chrétiennes et villageoises de TIAHA, dans le département de Dabou.

En effet, le mois d'octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein et les autres cancers de la femme, un mois appelé, «octobre rose». À cet effet, pour le bien-être de tous, les populations ont été sensibilisées à la pratique régulière d'activités physiques et sportives comme moyen indispensable de lutte contre le cancer. Une initiative qui a vu la participation de la Direction du Sport de Masse et du Genre, de la Direction Régionale des Sports de Dabou et de la Fédération Ivoirienne de Randonnée Pédestre (FIRAPE).

Par ailleurs, il faut noter que le déplacement de la DGS a pour objectif principal, d'installer des clubs dans les localités.