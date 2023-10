​Burkina Faso : la première édition du CIGAF, une réalité

Ouagadougou accueille la première édition du Carrefour international de la gastronomie du Faso (CIGAF). Ainsi, à la date du jeudi 19 octobre 2023, le comité d'organisation a fait le point de cet événement prestigieux qui a commencé du 19 au 22 octobre à Ouagadougou. Le thème qui fera l'objet de cette première édition du CIGAF est « gastronomie et bien-être social à travers une alimentation saine et équilibrée pour une économie forte et pérenne ».

Burkina Faso : Ouagadougou accueille la première édition du CIGAF

En effet, cette première édition a regroupé plusieurs personnalités. Ainsi, la CIGAF a accueilli avec détermination l’Afrique du Sud en tant que pays invité d’honneur qui a rassemblé des chefs cuisiniers, des professionnels et des amateurs de cuisine et de gastronomie de près de 30 pays à travers le monde.

À cet effet, près de 75 chefs cuisiniers et 3 000 visiteurs environ de l’industrie alimentaire ont répondu présent à Ouagadougou pour la période des trois du CIGAF. Plusieurs activités ont été prévues pour le déroulement de cette cérémonie. Il y a la foire gastronomique, les expositions, les dégustations, la conférence internationale sur l’alimentation et la soirée de gala.

En en croire le président de l’Association des chefs cuisiniers du Burkina Faso (ACC-BF), Lucien Kiswensida Compaoré, la veille de l'événement, les préparatifs vont de bon train. En réalité, il faut souligner que cette cérémonie est placée sous le patronage du ministre de la Culture, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, et le parrainage de Idrissa Nassa, PDG de Coris Holding.

Par ailleurs, le but principal du CIGAF, est de faire la promotion des produits alimentaires locaux au Burkina Faso ainsi que les acteurs de l’industrie alimentaire.