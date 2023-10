Côte d'Ivoire : sifflé lors du match face à l'Afrique du Sud, Franck Kessié réagit

En amical face aux Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, les Éléphants de Côte d'Ivoire ont réalisé un nul (1-1) mardi dernier au Stade Félix Houphouët Boigny d'Abidjan. Une rencontre au cours de laquelle, le capitaine des ivoiriens Franck Kessié a été âprement sifflé par les supporters venus nombreux les soutenir. Une situation à laquelle ce dernier a tenu à réagir.

Voici la réaction de Franck Kessié après avoir été sifflé face à l'Afrique du Sud

Le public n'a du tout pas fait de cadeau au capitaine des Éléphants, Franck Kessié lors de la rencontre amicale face aux Bafana Bafana, soldé par un score nul (1-1). En effet, auteur de la perte de balle qui est à l'origine du seul but encaissé, l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone a été victime des sifflets de la part des supporters malgré le fait qu'il soit également à l'origine de la balle ayant permis légalisation. Malgré cela, le joueur qui évolue actuellement en Arabie Saoudite au sein du club Al-Ahli, toute humilité gardée, a trouvé cela logique tout en les invitant à toujours sortir massivement pour les soutenir surtout à l'occasion de la Coupe d'Afrique des nations 2023 - CAN 2023 dont le coup d'envoi sera donné dans quelques semaines en Côte d'Ivoire.

« Il n’y a pas de réaction particulière, c’est le public, quand tu ne gagnes pas, pour moi, c’est logique. Je fais partie des plus anciens, des cadres de l’équipe donc c’est nous les premiers à indexer donc c’est logique », a laissé entendre Franck Kessié avant de remercier les fans pour avoir été nombreux à venir leur apporter du soutien.

Franck Kessié rassure pour la CAN 2023

Bien qu'étant conscient qu'ils sont dans un groupe difficile pour la CAN 2023, le capitaine des Éléphants demeure confiant. Dans ce groupe comportant le Nigeria, la Guinée Bissau et la Guinée Équatoriale, Franck Kessié rassure les supporters de la détermination de ses coéquipiers à remporter le trophée à domicile. « On va faire le nécessaire cette fois-ci. On joue chez nous », a-t-il rassuré.