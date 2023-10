Le président Alassane Ouattara s'est entretenu ce samedi avec Macky Sall, son homologue sénégalais.

Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara s'est entretenu avec Macky Sall

En visite d'amitié et de travail en Côte d’Ivoire, le président sénégalais Macky Sall a été reçu par Alassane Ouattara à son domicile à Abidjan. Le chef de l'Etat ivoirien s’est réjoui d’accueillir son jeune frère, le président Macky Sall, à Abidjan et a salué les liens particulièrement étroits entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal ainsi que les relations d’amitié et de fraternité qui le lient à son homologue sénégalais.

Par ailleurs, Alassane Ouattara a souligné la convergence de vues entre les deux pays sur plusieurs sujets d’intérêt commun. Les deux personnalités ont échangé sur la situation dans la sous-région et sur le continent africain ainsi que les sujets internationaux.

Le Chef de l'Etat sénégalais s’est réjoui du renforcement de la coopération entre les deux pays depuis l’accession à la magistrature suprême du Président Alassane Ouattara. Il a souligné la nécessité de poursuivre les consultations entre les deux pays, au plus haut niveau, sur les questions économique, politique et de l’intégration régionale à travers l’UEMOA, la CEDEAO et l’Union Africaine, en vue de renforcer davantage les excellentes relations entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal.

Pour rappel, le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, le Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Fidèle Sarassoro, le Ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, et la Secrétaire Générale Adjointe de la Présidence de la République, Masséré Touré-Koné ont participé à cet entretien.