Ce lundi au cours de sa présentation à la cérémonie du ballon d'Or 2023, Didier Drogba a profité de l'occasion pour adresser un message de soutien à Vinicius Jr dans la lutte contre le racisme et promet faire le combat avec lui.

Lutte contre le racisme : Didier Drogba apporte son soutien à Vinicius

Le racisme sur les aires de jeu, surtout sur le vieux continent doit cesser. C'est dans cette optique que Didier Drogba a adressé un message au monde entier ce lundi au cours de la cérémonie de remise du ballon d'Or 2023. Félicitant d'abord Vinicius Jr pour avoir remporté le Trophée Socrates du footballeur œuvrant pour les actions humanitaires, l'ex-international ivoirien a promis mettre tout en œuvre aux côtés du brésilien pour éradiquer ce fléau qui touche les principalement les Africains et les Sud-Américains.

« Vinicius, tu n'es pas seul dans ce combat. Cela fait trop longtemps, bien trop longtemps, et je voudrais inviter les autorités du football et les gouvernements à agir. Il est temps de prendre de véritables mesures pour éradiquer le racisme, non seulement dans les stades, mais partout dans le monde », a martelé Drogba.

« Je resterai fort dans le combat contre le racisme. C'est très triste de devoir parler de racisme de nos jours, mais nous devons continuer le combat afin que les gens souffrent moins. C'est important d'être unis et de lutter contre le racisme », a déclaré Vinicius au cours de son allocution.