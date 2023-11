Tchad: un accord trouvé pour le retour au pays de l'opposant Succès Masra

Un accord de principe historique a été signé entre l'opposant tchadien en exil, Succès Masra, et le gouvernement tchadien. Cet accord, négocié sous l'égide du président congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa, ouvre la voie au retour de Succès Masra au Tchad, après deux ans d'exil.

Succès Masra avait quitté le Tchad à la suite d'une répression violente d'une manifestation de l'opposition le 20 octobre 2022. Selon les autorités tchadiennes, une cinquantaine de personnes avaient été tuées, tandis que des ONG et l'opposition estimaient que le nombre de victimes s'élevait à au moins 300, principalement de jeunes hommes et des adolescents abattus par les forces de sécurité à N'Djamena, selon des rapports nationaux et internationaux.

Le ministre tchadien de la Réconciliation a salué cet accord, soulignant l'importance de ramener la paix et l'unité dans le pays par le biais du dialogue. Il a également exprimé sa satisfaction quant à la possibilité pour les personnes ayant quitté le Tchad pour des raisons politiques de retrouver leurs familles et de reprendre leurs activités politiques.

L'accord n'a pas encore été pleinement dévoilé au public, mais Succès Masra a partagé quelques points clés. Il prévoit non seulement le retour de l'opposant, mais également la possibilité d'exercer librement des activités politiques, ainsi que des mesures pour progresser vers l'amnistie.

Lorsqu'on lui a demandé la date précise de son retour au Tchad, Succès Masra a répondu que c'était "une question d'heures, de jours". Il a souligné que les deux parties avaient fait des compromis et qu'il croyait que le peuple tchadien s'engageait vers la justice et l'égalité.

Cet accord représente un pas significatif vers la réconciliation politique au Tchad après une période de tension politique et de violence. Le retour de Succès Masra au pays marque un moment clé dans le processus de transition politique en cours au Tchad, sous la médiation de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC).