En Côte d’Ivoire, la police a procédé à l'interpellation de 11 personnes au cours d'une opération dans les tunnels des ponts Houphouet-Boigny et De Gaulle.

Abidjan : 11 individus arrêtés sous les ponts Houphouet-Boigny et De Gaulle

Les opérations ont été menées conjointement ce jeudi 2 novembre dans les communes du Plateau et Treichville. Selon la police nationale, il s'agit opérations de pénétration et d’assainissement des ponts Félix Houphouet-Boigny et De Gaulle. "Cette opération a consisté en une pénétration des différentes forces présentes dans le tunnel du pont De Gaulle du côté du Rotary pour atteindre la sortie dudit pont du côté de Biafra dans la commune de Treichville", a indiqué la police nationale.

Aussi, au niveau du pont FHB, une seconde pénétration a eu lieu en passant dans le tunnel du côté de la gare-sud pour atteindre la sortie dudit pont du côté de Treichville. Au cours de ladite opération, ce sont 11 individus qui ont été interpellés, dont 01 témoins de l’agression du sieur G.P.M , dans la journée du mercredi 1er Novembre 2023. Il sera entendu pour la suite de l’enquête.