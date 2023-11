Niger : Guillaume Soro remercie Abdourahamane Tiani et tacle les autres présidents

Après avoir annoncé qu'il met fin à son exil, l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro est désormais en Afrique précisément au Niger. Ainsi, à la suite de son audience avec le président de la Transition au Niger, le général de brigade Abdourahamane Tiani, l'ex-Premier ministre de Côte d'Ivoire a tenu à s'exprimer.

Guillaume Soro exprime sa gratitude au président Abdourahamane Tiani pour l'accueil

Il séjourne désormais sur sa terre ancestrale d'Afrique. L'ancien secrétaire général de la FESCI, Guillaume Soro a été reçu sur la terre nigérienne. Ainsi, deux jours après son installation au Niger, il a rencontré le chef de l'Etat Abdourahamane Tiani avec qui, ils ont échangé sur plusieurs sujets. Une rencontre au cours de laquelle, le président du mouvement Générations et Peuples Solidaires - GPS a dit toute sa reconnaissance au gouvernement de transition au Niger pour l'avoir accepté et accueilli au moment où des gouvernements démocratiquement élus n'ont pas pu.

« Je suis en exil depuis cinq longues années. Il a fallu que ce soit un gouvernement militaire au Niger qui me permette de fouler ma terre chérie, ancestrale d'Afrique au moment où les gouvernements prétendument démocratiquement élus, aucun n'a osé me recevoir. C'est pourquoi je suis ému en prenant la parole pour dire merci au Niger de me réhabiliter », a laissé entendre Guillaume Soro au sortir de l'audience avec le patron du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie - CNSP.

Il n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude au Président de la Transition nigérienne le général Tchiani, au général Mody, au général Toumba et à toutes les autorités du Niger pour la fraternité, la considération et l’amitié manifestées à son égard.

À noter que Guillaume Soro est condamné à 20 ans de prison par la justice de Côte d'Ivoire.