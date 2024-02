Adama Bictogo n’est pas resté en marge de la célébration de la consécration de la Côte d’Ivoire à la CAN 2023. Le président de l’Assemblée nationale a félicité les Éléphants.

Le message d’Adama Bictogo aux Éléphants de Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire a vibré après le coup de sifflet final du match qui l’opposait au Nigeria dans le cadre de la finale de la Coupe d’Afrique des Nation 2023. La troupe de Faé Émerse a remporté son 3e trophée continental. La sélection ivoirienne a reçu des félicitations de plusieurs personnalités ivoiriennes dont Adama Bictogo.

Au nom de tous députés ivoiriens et en son nom personnel, le président de l’Assemblée nationale a félicité les joueurs, le sélectionneur Faé Émerse et les membres de l’encadrement « pour ce magnifique et exceptionnel parcours qui a mené les Éléphants au sommet du football africain ».

PUBLICITÉ

« Sur le terrain, au-delà des pures qualités techniques indiscutables, vous avez montré beaucoup de combativité, de générosité et de solidarité. Vous avez honoré les valeurs de notre sport, notre maillot et notre pays durant cette compétition. Lors de cette finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), vous avez été tout simplement Géants ! Votre équipe nous a rendus fiers et nous a fait vivre de précieux moments de football et de bonheur inoubliables », a déclaré Adama Bictogo dans son message.

Il a également salué la bravoure et la résilience des Éléphants.