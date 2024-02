Au Burkina Faso, les forces combattantes ne lâchent rien en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Ainsi, les 7è et 8è Bataillons d’intervention rapide – BIR, ont réalisé un grand exploit en détruisant plusieurs bases de terroristes. Des unités créées par le président de la Transition Ibrahim Traoré et qui sont rompues à la tâche.

Les 7è et 8è BIR neutralisent plusieurs terroristes et leurs bases au Burkina Faso

Dans les régions des Hauts-Bassins et du Centre-nord du Burkina Faso, les 7è et 8è Bataillons d’intervention rapide – BIR ont réussi à écraser de nombreux terroristes. En effet, ce sont d’abord les éléments du 7è BIR qui ont fini avec les assaillants qui ont trouvé pour refuge les forêts de la province des Tuileries. L’intervention de cette unité du BIR a permis de détruire plusieurs bases et de mettre hors d’état de nuire tous les assassins qui s’y trouvaient, puis de saisir les objets retrouvés sur les lieux.

De son côté, le 8è BIR a pris d’assaut de nombreuses bases terroristes se trouvant dans la zone Est et Nord-Est de la localité de Kongoussi au Burkina Faso. Il s’agit des zones telles que Nasséré, Toyendé, Baskondo, Nawoubkiba, Samba puis Basnéré. Dans chacune de ces zones, les vaillants soldats n’ont rien laissé. Selon le média burkinabè AIB, les commandos ont pulvérisé les terroristes avec l’aide des vecteurs aériens.

Tout comme les éléments du 7è BIR, les commandos du 8è BIR sont également retournés à la base chargés de plusieurs matériels de guerre récupérés sur les lieux de combat. À noter que les forces combattantes, avec leur détermination, sont décidées à poursuivre cette lutte antiterroriste en vue de sauvegarder l’intégrité du territoire national.