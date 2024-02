L’Assemblée nationale du Burkina Faso a adopté une loi visant à renforcer le dispositif de gestion des flux migratoires dans le pays. Le projet de loi portant sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers, ainsi que sur la sortie des nationaux et des étrangers du territoire national, a été présenté par le Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité, Mahamadou Sana, devant la représentation nationale le 22 février 2024 à Ouagadougou.

Le Burkina Faso adopte unr nouvelle loi pour renforcer le flux migratoire

Les députés réunis en plénière ont approuvé ce projet de loi. En effet, cette nouvelle loi vise à atteindre plusieurs objectifs, notamment le renforcement du dispositif juridique et institutionnel de gestion des flux migratoires au Burkina Faso. Elle vise également à contribuer à une lutte efficace contre le terrorisme et d’autres formes de criminalités organisées.

En outre, la loi cherche à faciliter et à mieux encadrer l’entrée et le séjour des étrangers dans le pays.Il faut rappeler que la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) a été saisie au fond sur ce dossier, indiquant que le projet de loi a été examiné par cette commission avant d’être adopté en plénière.

Par ailleurs, cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la sécurité nationale et à mieux contrôler les mouvements migratoires pour faire face aux défis tels que le terrorisme et la criminalité organisée.