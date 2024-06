74 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La lutte contre le terrorisme au Burkina Faso est une chose commune partagée par les citoyens. Les syndicats du ministère des Infrastructures et du Désenclavement apportent leur contribution financière pour soutenir la lutte contre le terrorisme.

Les syndicats du MID apportent 58 millions de FCFA pour la lutte antiterroriste

Le ministère des Infrastructures et du Désenclavement a joué sa partition dans la reconquête du territoire national au Burkina Faso. L’ensemble des syndicats de ce ministère a remis une somme de 58 millions pour soutenir les FDS. La cérémonie de remise du don a été présidée par le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, le lundi 10 juin 2024.

Cette initiative a été appréciée par plus d’un. Pour le ministre Sorgho, les soutiens pour la reconquête du territoire national au Burkina Faso seront une chose perpétuelle « jusqu’à la libération totale du territoire ». Selon l’autorité, ce geste à l’endroit des forces armées burkinabè consiste à encourager les FDS et les VDP qui mènent une lutte acharnée contre le terrorisme pour la quiétude sur le territoire burkinabè.

« Par ce geste, le personnel et les partenaires dudit département entendent encourager les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) déployés sur le théâtre des opérations de reconquête de l’intégrité du territoire », a déclaré les services de communication du ministre Adama Luc Sorgho. Pour rappel, le peuple burkinabè, sous la gouvernance du président Ibrahim Traoré, mène une lutte acharnée contre le terrorisme dans le pays.