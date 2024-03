Au Burkina Faso, les forces de sécurité ont mené une série d’opérations militaires réussies contre des groupes terroristes dans la région de Komondjari le 25 Mars 2024. Une opération qui a conduit à la neutralisation de plusieurs assaillants et la confiscation d’importante logistique de guerre.

Burkina Faso : plusieurs terroristes éliminés dans le nord du pays

Les forces de sécurité ont été alertées de l’arrivée d’un grand nombre de terroristes dans la zone de Gayérie, près de la localité de Kiani, le 25 mars 2024 au Burkina Faso. Aussitôt, le 20e Bataillon d’intervention rapide a décidé de faire face à cette menace.

Les forces militaires ont avancé vers la zone de contact sous la protection des vecteurs aériens. Sur les lieux, ils ont été accueillis par des tirs nourris de la part des terroristes embusqués dans les bâtiments, mais ont rapidement riposté.

Après des manœuvres tactiques, de nombreux terroristes ont été neutralisés. Certains ont tenté de fuir, mais ils ont été poursuivis et interceptés. D’après des sources sécuritaires, les forces de sécurité ont réussi à abattre plus d’une centaine de terroristes et ont saisi une importante quantité de matériel de guerre.

En plus de cette opération à Gayérie, d’autres succès ont été remportés dans d’autres régions. Au Centre-nord, une base terroriste au Nord de Kelbo a été attaquée avec succès, neutralisant plusieurs terroristes et saisissant du matériel. De la même manière, au Nord de Nassoumbou, des frappes aériennes ont détruit un véhicule blindé et des armes dissimulées sous des arbres.

Par ailleurs, ces différentes opérations font partie d’un effort continu pour reconquérir l’intégrité territoriale et restaurer la paix dans la région. Elles témoignent l’abnégation des forces combattantes et les stratégies tactiques mises en place par le Président Ibrahim Traoré pour la lutte contre le terrorisme dans le pays.