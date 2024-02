Samuel Eto’o n’exclut pas Hervé Renard de la liste des sélectionneurs qui pourront succéder à Rigobert Song dont le contrat ne sera pas prolongé après expiration.

Succession de Rigobert Song : Samuel Eto’o pense à Hervé Renard

Samuel Eto’o a annoncé ce mercredi 28 février, le départ de Rigobert Song Bahanag de la tête de la sélection nationale du Cameroun. Après deux ans, le sélectionneur camerounais va quitter ses fonctions. Selon le président de la Fecafoot, les objectifs n’ont pas été atteints. Clap de fin donc pour celui qui est perçu comme une légende du football camerounais.

Et pour succéder à Rigobert Song, Samuel Eto’o a été quelques noms en tête. Dans une interview accordée à France 24, le patron du football camerounais n’exclut pas Hervé Renard de sa liste. « J’espère qu’Hervé Renard serait intéressé pour entraîneur la meilleure sélection d’Afrique », a lancé Eto’o.

Ancien sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire, Hervé Renard officie depuis près d’un an comme entraîneur de l’équipe de France féminine. Durant la CAN, son nom avait été évoqué pour prendre la succession de Jean-Louis Gasset, limogé pour résultats insuffisants. Mais à défaut d’un accord entre la FIF et la FFF, le champion d’Afrique 2015 n’a pas pu faire son come-back sur le banc des Éléphants. Peut-etre que le techncien blanc sera tenté par un challenge au Cameroun.