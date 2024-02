Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a adressé un message de soutien aux Éléphants à quelques heures de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Il a exprimé sa confiance en l’équipe nationale et les a encouragés à tout donner sur le terrain pour remporter le trophée tant convoité.

CAN 2023: le Président Alassane Ouattara encourage les Éléphants

Dans son message, le président Ouattara a souligné l’importance de la solidarité et de la détermination pour atteindre l’objectif final. Il a rappelé aux joueurs l’importance de représenter dignement la Côte d’Ivoire et de donner le meilleur d’eux-mêmes pour rendre fiers tous les Ivoiriens.

Le chef de l’État a également salué l’engagement et le professionnalisme des joueurs, ainsi que le travail du staff technique pour mener l’équipe jusqu’en finale. Il a assuré aux Éléphants de tout son soutien et de sa fierté, et les a encouragés à se surpasser pour décrocher la victoire. « (…) Vous avez le soutien indéfectible de toute la Nation (…) » peut- on lire dans le message d’encouragement du président aux Éléphants sur sa page Facebook.

En clair, Alassane Ouattara a appelé tout le peuple ivoirien à se mobiliser derrière l’équipe nationale et à la soutenir avec ferveur lors de la finale. Il a exprimé sa conviction que les Éléphants sont capables de remporter le trophée et de ramener la joie et la fierté à tout un pays. « Nous croyons en vous et en votre capacité à relever ce nouveau défi.» a t-il ajouté.

Espérons que les Éléphants répondront à l’appel du président et qu’ils auront une prestation de qualité pour décrocher la victoire en finale de la CAN 2023.