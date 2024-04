77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Fleur Aké Mbo, secrétaire nationale technique du PPA-CI, sera en tournée de mobilisation à Agboville en prélude à la Fête de la Renaissance qui aura lieu du 5 au 6 avril 2024.

Côte d’Ivoire : Fleur Aké Mbo mobilise pour la Fête de la Renaissance

La Fête de la Renaissance du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire) se tiendra dans la localité d’Agboville, dans le sud de la Côte d’Ivoire. À cette occasion, Fleur Aké Mbo, vice-présidente chargée de la mobilisation dans la commune d’Agboville entamera une tournée de mobilisation dans 18 villages. Elle rencontrera les chefs, les présidents des jeunes, les chefs de terre et les femmes. La tournée de mobilisation se déroulera du mercredi 3 au jeudi 4 avril 2024.

Notons que M’bolo Martin, président du comité local d’organisation à Agboville, a eu des échanges d’une heure avec les chefs de quartiers et de communautés de ladite localité. Il s’agissait pour lui de les informer officiellement de la rencontre de Laurent Gbagbo avec les têtes couronnées et les chefs de quartiers et de communautés.

Le thème retenu pour la seconde édition de la Fête de la Renaissance est « le PPA-CI : quelle politique autonome de la femme pour la victoire aux élections présidentielle de 2025 ? ».