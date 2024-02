Le président Alassane Ouattara a décidé de gracier 51 personnes condamnées dans le cadre de la crise post-électorale de 2010-2011 et pour atteinte à la sûreté de l’Etat.

« Dans le cadre de la consolidation de la paix et de la cohésion dans notre pays, la grâce présidentielle a été accordée à 51 personnes condamnées pour des infractions commises lors des crises post-électorales ou pour atteinte à la sûreté de l’État », a écrit le président Ouattara sur le réseau social X.

Parmi les personnes graciées, figurent le général Dogbo Blé et Koné Kamagaté Souleymane dit Soul To Soul. Condamnés respectivement à la prison à perpétuité et à 20 ans de prison, le général Dogbo Blé et Koné Kamagaté Souleymane vont bientôt recouvrer leur liberté. Ils sont respectivement proches de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro, deux figures importantes de l’échiquier politique ivoirien.

Liste des personnes graciées