Tidjane Thiam a eu un moment d’échanges avec les sénateurs issus du PDCI-RDA le lundi 5 février 2024. Le président du parti a aussi rencontré les députés.

Côte d’Ivoire : Les députés et sénateurs du PDCI-RDA chez Tidjane Thiam

On se souvient que de nombreux cadres du Parti démocratique de Côte d’Ivoire avaient sollicité la candidature de Cheick Tidjane Thiam pour succéder à Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023 à l’âge de 89 ans. Des députés et cadres du plus vieux parti politique ivoirien ont pris position pour le frère cadet d’Augustin Thiam.

Ce sont ces cadres qui ont été reçus en audience par Tidjane Thiam le lundi 5 février 2024. Le président du PDCI-RDA a donc eu un entretien avec les députés et les sénateurs ayant appelé à sa candidate.

Pour rappel, le banquier ivoirien a été élu le vendredi 22 décembre 2023 à l’occasion du congrès extraordinaire électif qui a eu lieu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le congrès avait été suspendu par la justice ivoirienne après une plainte déposée par deux militants du PDCI-RDA dénonçant des irrégularités.

Tidjane Thiam avait battu le maire de Cocody, Jean-Marc Yacé. Il a officiellement pris fonction le mercredi 24 janvier 2024.