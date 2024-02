En Côte d’Ivoire, un individu s’est retrouvé devant les juridictions au parquet pour diffamation et injures sur les réseaux sociaux. L’information a été annoncée par la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité – PLCC.

Selon les informations de la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité – PLCC, il s’agit d’individu à la quête de visibilité sur les réseaux sociaux qui s’adonne à tout pour y arriver. En effet, plusieurs personnes étant victimes de propos diffamatoires et d’injures sur le réseau social Facebook par les utilisateurs des comptes « Cisqueau Kagébet » et « Narcis KGB », ont décidé de porter plainte à la PLCC. Ainsi, après les investigations, la PLCC en collaboration avec et Laboratoire de Criminalistique Numérique – LCN, ont découvert que ces deux comptes appartenaient à une seule personne nommée YNB.

Interpellé, le sieur YNB a reconnu être l’unique utilisateur des deux comptes Facebook ainsi que des publications incriminées par les plaignants. Selon le mis en cause, il n’a encore fait rien de grave puisqu’il a juste voulu interpeller les victimes sur un certain nombre de rumeurs qui circulaient en ligne sur leur personne. Tout en avouant ne rien percevoir de cette activité, il a ajouté qu’au travers ses publications, vouloir conscientiser les internautes sur les actes de bonnes mœurs. Étant tombé sous le coup de la loi sanctionnant les publications de données à caractère personnel en Côte d’Ivoire, le sieur YNB est conduit au parquet pour diffamation et injures au moyen d’un système d’information.