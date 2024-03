Le commissaire divisionnaire-major Yeo Kolo, nouvellement nommé préfet de police d’Abidjan, effectue une tournée dans les districts de police placés sous son autorité.

Préfecture de police : Le commissaire divisionnaire-major Yeo Kolo rencontre ses hommes

La tournée du commissaire divisionnaire-major Yeo Kolo Roger auprès des districts de police d’Abidjan a débuté le mardi 5 mars 2024 par le district de police de Marcory. L’objectif de cette tournée est de prendre contact avec ses hommes.

Au cours de son intervention, le préfet de police d’Abidjan a insisté sur la mise en œuvre de la police de proximité, le plan de circulation et de régulation et la sécurisation des personnes et des biens dans le District autonome d’Abidjan.

Le commissaire divisionnaire-major Yeo a officiellement pris fonction le mercredi 21 février 2024 au cours d’une cérémonie de passation de charges entre lui et son prédécesseur le contrôleur général Dosso Siaka.