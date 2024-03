Ibrahim Cissé Bacongo, ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan, a échangé avec les maires d’Abidjan. Le déguerpissement à Abidjan a été au centre des discussions.

Côte d’Ivoire : Ibrahim Cissé Bacongo préside la première réunion rotative du CPC

La première réunion rotative du Comité permanent de concertation (CPC), réunissant Ibrahim Cissé Bacongo et les maires du District autonome d’Abidjan, a eu lieu le mardi 12 mars 2024 à l’Hôtel communal de Treichville. À cette occasion, le ministre-gouverneur et ses interlocuteurs ont échangé sur les prochaines opérations de traitement des zones à haut risque dans les communes du District, a déclaré l’ancien maire de Koumassi après la rencontre.

« Nous avons affirmé notre engagement à collaborer et à coordonner nos activités afin d’améliorer les conditions de vie et de travail des populations, et à manifester notre solidarité envers les personne affectées par ces opérations », a poursuivi Ibrahim Cissé Bacongo.

Pour sa part, Amichia François, maire de la commune de Treichville, a signalé qu’en plus du Conseil du District d’Abidjan où se discutent et se prennent les délibérations concernant la vie d’Abidjan, il est paru essentiel pour les élus locaux d’instaurer un cadre d’échanges permanent dans le cadre de l’opération de déguerpissement, pour satisfaire les exigences du président ivoirien Alassane Ouattara du Premier ministre Robert Beugré Mambé qui souhaitent que la prochaine saison des pluies fasse zéro décès.

Par ailleurs, M. Bacongo s’est réjoui que toutes les zones d’ombre soient levées et que désormais, le district et les mairies partent main dans la main