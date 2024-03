Les autorités de la Transition au Mali ont dissout mercredi dernier la CMAS de l’imam Dicko. Une décision dont les membres de la Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko n’approuvent pas du tout.

La CMAS de l’Imam Dicko est contre sa dissolution par les autorités de la Transition au Mali

La Coordination des mouvements, associations et sympathisants – CMAS de l’imam Mahmoud Dicko ne sont pas du tout d’accord sur la décision dissolution prise à leur encontre les actuels dirigeants du Mali. Il est reproché à la CMAS de conspirer contre le pouvoir en place en vue de le déstabiliser. Et le séjour de plusieurs semaines de l’Imam Dicko en Algérie suivie de ses différentes rencontres avec les autorités algériennes confortent les autorités de la transition malienne dans leur décision.

Les membres de la CMAS se disent tout de même ne pas être surpris par cette décision du gouvernement. Selon eux, la position de leur mouvement par rapport à la gestion du pays n’est certainement pas du goût des actuels dirigeants. Donc une telle dissolution n’est pas une surprise.

En effet, étant membres des coalitions d’opposition telles que « Synergie d’action pour le Mali » et « Appel du 20 février », qui rassemblent des partis politiques et des organisations de la société civile, l’Imam Dicko et les autres avaient réclamé un certain nombre de choses à la transition. Il s’agit notamment d’une transition civile et surtout l’organisation de l’élection présidentielle.

Mais le régime en place accuse la CMAS qui est initialement créée pour contribuer à la stabilité et la paix sociale, d’être devenue un instrument politique à la recherche de déstabiliser le pouvoir de Bamako. Encore que le leader de ce mouvement, l’imam Dicko se retrouve actuellement dans un pays où les relations diplomatiques avec le Mali ne sont pas au beau fixe. Toutefois, les membres de la CMAS ne comptent se laisser faire. Ils entendent saisir les juridictions pour contester cette dissolution.