Dans notre publication du 13 mars, nous évoquions le refus des autorités du Burkina Faso, du Capitaine Ibrahim Traoré, de renouveler le contrat de gestion de pesage de camions de l’entreprise Afrique Pesage, que nous avons malencontreusement lié à Africa Global Logistics sous le titre « Burkina Faso : Ibrahim Traoré dit stop à une société française, Africa Global Logistics ! ». Dans son droit de réponse du même jour, ci-dessous, l’entreprise Afrique Pesage réfute tout lien avec Africa Global Logistics.

DROIT DE RÉPONSE : AFFAIRE « AFRIQUE PESAGE »

Monsieur le Directeur de publication,

Nous avons découvert avec stupéfaction, dans votre publication en date du 13 mars 2024, un article intitulé « Transport : la junte met un coup d’arrêt aux activités d’Africa Global Logistics ». Dans cette tribune, vous indiquez sans aucune ambiguïté que l’entreprise Afrique Pesage, basée au Burkina Faso serait une filiale de Africa Global Logistics.

Nous venons à travers cette missive, vous informer que Africa Global Logistics (AGL) n’a aucun lien juridique avec l’entreprise Afrique Pesage.

En outre, nous protestons avec la plus grande énergie contre ces allégations qui sont de nature à jeter le discrédit sur notre entreprise et à ternir son image, en l’opposant insidieusement aux autorités et au peuple du Burkina Faso, avec qui, nous entreprenons pourtant des relations cordiales.

Nous tenons également à rappeler que votre article a été publié en parfaite violation des règles d’éthique et de déontologie du journalisme qui suggèrent, dans un souci d’équilibre de l’information, que les parties citées dans une telle affaire soient contactées au préalable et que leur point de vue soit évoqué dans l’article.

Nous sommes au regret de constater qu’à aucun moment dans votre publication, vous n’avez indiqué avoir eu un quelconque contact avec Africa Global Logistics alors que nos équipes ont toujours été disponibles face aux sollicitations de la presse.

En tout état de cause, tout en nous réservant le droit de donner ou pas, une suite juridique à cette affaire, nous vous enjoignons, comme le suggère la loi, de publier dans les mêmes conditions ce droit de réponse, de sorte à clarifier auprès de vos lecteurs, que l’entreprise Afrique Pesage, basée au Burkina Faso n’est aucunement une filiale de Africa Global Logistics.