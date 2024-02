La Brigade de Recherche et d’Intervention de Korhogo (BRI-Korhogo) a résolu une affaire de vol à main armée. BOB, un criminel qui donnait du fil à retordre à la BRI dans le nord de la Côte d’Ivoire est finalement tombé.

Fin de parcours pour BOB Y à Ferkessédougou

Suite à une plante de SS pour vol de ses deux téléphones portables et une moto, la BRI-Korhogo a déroulé ses tentacules dans la région pour retrouver le surnommé BOB Y. Dans une enquête dirigée par le Commandant, les hommes de la BRI ont rapidement obtenu des résultats.

Les investigations minutieuses qu’ils ont initiées ont abouti à l’arrestation de B Y, alias BOB, en réalité un braqueur récidiviste déjà présent dans la base de données des autorités policières. Arrêté et interrogé, il a confessé assez rapidement face aux éléments matériels prouvant sa culpabilité. Cette arrestation marque une victoire dans la lutte contre la criminalité dans la région Korhogo.

B Y, alias BOB, était recherché par les services de police dans la région pour son implication dans d’autres cas de vols à main armée. C’est principalement dans la zone de Ferkessédougou qu’il opérait le plus. La BRI-Korhogo a donc résolu un cas de plus pour une plus grande tranquillité des populations locales.