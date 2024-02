Le gouvernement japonais octroie une quantité importante du riz au Togo. Une initiative qui vise à renforcer la coopération bilatérale entre les deux nations. La remise de ce don a eu lieu à Lomé le mercredi 07 février 2024 devant plusieurs autorités.

Togo – sécurité alimentaire : le gouvernement engagé

L’initiative du projet d’assistance alimentaire « Kennedy Round » des Nations Unies montre l’engagement des pays développés envers le renforcement de la coopération avec les nations en développement pour améliorer la sécurité alimentaire.

PUBLICITÉ

Ainsi, l’objectif de cette action vise à combler le déficit structurel en riz et contribuer à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier pour les populations vulnérables. De plus, l’affectation des fonds de contrepartie à des projets de développement socio-économique, tels que la création de Zones d’Aménagement Agricole Planifiées (ZAAP) et la réhabilitation de pistes rurales, montre une approche holistique pour améliorer l’ensemble du secteur agricole et rural.

En clair, la coopération fructueuse entre le Togo et le Japon à travers ces projets KR depuis 2008, représentant un montant significatif, a eu un impact tangible en termes d’approvisionnement alimentaire pour la population togolaise. Ainsi, les 12 projets KR ont permis d’acquérir d’importantes quantités de céréales à des prix accessibles, démontrant ainsi l’efficacité de ce type de partenariat.

Par ailleurs, les relations bilatérales entre le Togo et le Japon deviennent solides, et la gratitude exprimée par le gouvernement togolais témoigne de la reconnaissance envers le Japon pour son soutien continu. Cette collaboration exemplaire contribue non seulement à répondre aux besoins alimentaires immédiats, mais également à promouvoir le développement durable à long terme dans le pays.