De mars 2023 à janvier 2024, AGL a géré la logistique du matériel médical, commandé par le ministère ivoirien de la Santé et destiné aux hôpitaux des villes abritant les matchs de la CAN 2023.

CAN 2023 : 40 tonnes d’équipement médical acheminés vers les villes hôtes

« Nous sommes fiers d’avoir réalisé avec le concours des autorités ivoiriennes, la logistique des IRM pour les hôpitaux des villes de la CAN 2023. Cette opération confirme le positionnement d’AGL comme un acteur logistique fiable, capable de déployer des solutions sur mesure pour ses clients, en s’appuyant sur la densité de son réseau international et l’expertise singulière de ses équipes ivoiriennes », a fait savoir Joël Hounsinou, directeur général d’AGL Côte d’Ivoire.

En effet, les équipes opérationnelles d’AGL Côte d’Ivoire ont effectué les opérations de transit aérien, de stockage, de livraison et d’installation de six unités d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et de leurs équipements accessoires, de plus de 40 tonnes. Ces équipements médicaux qui permettent d’obtenir des images de haute résolution de l’intérieur du corps pour le diagnostic efficace et le traitement des maladies, ont été livrés avec succès, dans les Centres hospitaliers régionaux (CHR) des villes d’Abidjan, Bouaké, San Pédro, Yamoussoukro et Korhogo, abritant les matchs de la CAN 2023.

Partenaire logistique de la Confédération africaine de football (CAF), AGL met ainsi son expertise au service de la santé et du bien-être des fans de football en particulier et des populations en général.

Les services du transit aérien d’AGL Côte d’Ivoire ont réalisé les procédures de dédouanement des IRM dès leur arrivée à l’aéroport, qui ont ensuite été stockés au sein de l’entrepôt de la logistique contractuelle (Aerohub), avant leur acheminement et installation dans les différents centres de santé par le service levage, chargé des colis exceptionnels.

Ce matériel médical permet à la Côte d’Ivoire de disposer d’un plateau technique de qualité pour une prise en charge médicale optimale des footballeurs, des supporters et des populations des villes concernées.