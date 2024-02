La Côte d’Ivoire dispute la finale de la CAN 2023 contre le Nigeria. Alain Lobognon, ex-ministre des Sports, croit savoir comment battre les Super Eagles.

CAN 2023 : Alain Lobognon envoie un message à Faé Émerse avant la finale

La Côte d’Ivoire sera face au Nigeria le dimanche 11 février 2024 pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 au stade olympique Alassane Ouattara d’Ébimpé. Les Éléphants ont eu un parcours époustouflant depuis le début de la compétition. Ils sont à deux doigts de remporter le 3e sacre continental du pays.

Dans un message adressé à Faé Émerse, l’ancien ministre ivoirien des Sports demande au sélectionneur de la Côte d’Ivoire d’entrer dans l’histoire en offrant la coupe à son pays.

« Tu es en finale de la CAN 2023 avec tes jeunes frères qui savent que, non seulement tu as porté la tunique du maillot national, mais que tu as déjà atteint ce niveau de la compétition avec les Éléphants en 2006 au Caire en Égypte. Présent dans les tribunes, vous aviez livré un match héroïque face aux Égyptiens. Hélas, aux tirs aux buts, vous aviez échoué », s’est souvenu l’ancien soroiste.

Alain Lobognon est convaincu que Faé Émerse a « les capacités et les moyens de battre le Nigeria en finale ». Pour lui, le remplaçant de Jean-Louis Gasset a su construire une équipe et un collectif en deux semaines. Ce qui a fait défaut aux Éléphants aux finales perdues de 2006 et 2012.

« Ces années là, les divisions entretenues, et dans le vestiaire et sur le terrain avaient eu pour conséquence des défaites inattendues. Aujourd’hui les Ivoiriens presqu’unanimes saluent ton travail et ta mainmise sur un groupe qui a enfin une âme. Un groupe solidaire, un groupe de conquérants qui ont su rassembler derrière eux la Côte d’Ivoire des campements, des villages, des villes et de la diaspora », a révélé Alain Lobognon.

M. Lobognon a expliqué que pour remporter la victoire finale, Faé Émerse doit aligner sur le terrain les meilleurs joueurs qu’il estimera aptes pour disputer et gagner le 4e match de la finale.