Un grave accident de la circulation est survenu lundi 19 février au Mali. Le drame a causé des dégâts aussi bien matériels qu’humains.

Des morts et blessés graves dans un accident de circulation au Mali

Au moins 15 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation au Mali. À ces cas de décès s’ajoutent plus de 40 blessés graves. Selon le communiqué du ministère des Transports et des infrastructures, il s’agit du bus d’une compagnie de Transports en provenance de Mopti pour Bamako qui est entré en collision avec un camion de dix (10) tonnes roulant dans le sens inverse.

Le choc qui s’est produit entre Kessedougou et Ouan sur la route nationale numéro six (06) dans la région de San aux environs de 7 heures a créé plusieurs victimes, dont 15 morts sur le coup et 46 blessés. Ces derniers ont aussitôt été transférés au centre hospitalier Somino Dolo de Mopti par les agents de la protection civile.

Tout en exprimant sa compassion et ses condoléances aux familles des victimes, le ministre en charge des transports a profité pour lancer un appel aux usagers de la route. L’autorité ministérielle leur a donc invité à faire preuve de vigilance et de prudence en adoptant un comportement responsable et citoyen.