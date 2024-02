Au Mali, le Conseiller spécial du Président de la Transition, Aguibou Dembele, a remis des quantités importantes de riz, d’huile et de pâtes alimentaires à la Communauté chrétienne. Cette initiative s’inscrit dans la volonté du Président Assimi Goïta de consacrer les deux tiers de ses fonds de souveraineté aux personnes dans le besoin.

Mali : la communauté chrétienne soulagée

La délégation, dirigée par le Conseiller spécial, comprenait le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Mahamadou Kone. En effet, l’assistance humanitaire a été distribuée à l’Archevêché de Bamako et au siège de l’Association des groupements d’églises et missions protestantes évangéliques au Mali (AGEMPEM), recevant un accueil chaleureux de la part de la communauté chrétienne.

À cet effet, le Cardinal Jean Zerbo de l’Archevêché a salué cette manifestation de solidarité, soulignant son importance pendant la période de carême chrétien. Il a exprimé sa gratitude envers le Président Assimi Goïta pour son profond respect envers la communauté chrétienne et a souligné l’importance de telles initiatives pour renforcer l’unité nationale.En suite, plusieurs autorités ont également exprimé leur gratitude pour cette aide appelant à des prières régulières pour la paix et la réussite de la Transition.

Par ailleurs, le Conseiller spécial a rappelé le slogan du Président, soulignant que la construction de la nation nécessite l’implication de tous les Maliens, quel que soit leur statut. Il a qualifié ce geste de symbolique, soulignant l’engagement continu du Président de la Transition envers tous les Maliens, et a encouragé la communauté chrétienne à intensifier ses prières et bénédictions pour le Mali face aux défis actuels.

En dépit, il est à noter que les actions sociales du Président de la Transition ne se limitent pas à Bamako, mais s’étendent à toutes les régions du pays, avec des projets tels que la construction de puits, la fourniture d’ambulances médicalisées et la construction de centres de dialyse pour assurer le bien-être de la population malienne.