La Radio Télévision Nationale du Niger (RTN) a diffusé dans la soirée de jeudi des images d’un arsenal de guerre de l’armée française dans une villa à Niamey. L’arsenal, selon les nouvelles autorités, devait servir à la perpétration d’un coup d’État contre le Général Abdourahamane Tiani.

Niger : Un impressionnant arsenal de guerre de l’armée française montré à la télé

Jeudi, l’armée nigérienne a montré sa découverte d’un impressionnant arsenal de guerre de l’armée française dans une villa de la capitale Niamey. Cette maison était auparavant habitée par des instructeurs français avant le départ de l’armée française et de l’ambassadeur Sylvain Itté du pays.

Selon l’interprétation des autorités militaires nigériennes, cet arsenal de guerre de l’armée française devait servir à la déstabilisation du pays. Cet impressionnant arsenal de guerre découvert au Niger se composait de plusieurs lance-roquettes antichars, des fusils d’assaut de dernière génération, de nombreux drones, plusieurs caisses de munitions et des grenades antichars.

Des véhicules de terrain de type pick-up, avec de fausses plaques d’immatriculation, ont également été montrés par la Radio Télévision Nationale du Niger.

À en croire les autorités militaires du Niger, cette villa avait tout d’un centre opérationnel de commandement. De nombreuses cartes de l’Afrique de l’Ouest et des cartes d’endroits stratégiques de la ville de Niamey ont pareillement été retrouvées dans cette villa.

Un tableau d’instructeurs militaires frappé de l’inscription « La paix, on peut l’éviter » a trouvé sur place, attirant fortement l’attention.

Selon nos informations, cette découverte a été rendue possible par la coopération militaire entre la Russie et le Niger sur les écoutes et le renseignement.