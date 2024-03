Le gouvernement du Tchad a pris des mesures significatives en annonçant la gratuité de l’eau et de l’électricité pour les citoyens du pays. Une mesure qui vise à soulager la population.

Tchad : le gouvernement offre pour le social

La gratuité de l’eau et d’électricité pour la population est l’une des mesures sociales prises par le gouvernement de la transition au Tchad. En effet, ces mesures, qui seront en vigueur du 1er mars au 31 décembre 2024, comprennent également la prise en charge des arriérés des factures d’eau et d’électricité des ménages. De plus, des mesures économiques seront mises en place dans le secteur du transport au cours de cette période.

Par ailleurs, cette initiative vise à alléger la charge financière des ménages et à atténuer les difficultés économiques pendant cette période spécifique. Il est important de noter que ces actions sociales coïncident avec la période des élections présidentielles au Tchad.

Bien que l’annonce puisse être perçue comme une tentative de mobilisation sociale et de gain de soutien politique, elle offre néanmoins des avantages tangibles à la population en soulageant leurs charges financières.