Numbeo a établi la liste des pays africains où la vie coûte le plus cher. 24 pays ont été pris en compte dans cette étude. Sur les 24 pays évalués, la Côte d’Ivoire est en tête du top 10.

Pays africains où la vie coûte le plus cher : la Côte d’Ivoire en tête du classement

En Afrique, le pays dans lequel la vie coûte le plus cher, c’est la Côte d’Ivoire. Selon les données de Numbeo, dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest, l’indice du coût de la vie mesuré par rapport à New York est de 44,69, avec un pouvoir (8,54) d’chant très faible (. Il est suivi du Sénégal (44,03), très réputé dans la catégorie des pays africains où la vie coûte le plus cher.

Selon la plateforme, « l’Indice du Coût de la Vie (excluant le loyer) est un indicateur relatif des prix des biens de consommation, y compris les produits d’épicerie, les restaurants, les transports et les services publics. L’Indice du Coût de la Vie n’inclut pas les frais d’hébergement tels que le loyer ou l’hypothèque. Si une ville a un indice du coût de la vie de 120, cela signifie que Numbeo estime qu’elle est 20% plus chère que New York (à l’exclusion du loyer) ».

Top 10 des pays africains où la vie est le plus cher

Dans le top 10, on retrouve la Côte d’Ivoire, le Sénégal, l’Ethiopie, Mozambique, Îl Maurice, Zambie, Cameroun, Zimbawe, Afrique du Sud et la Namibie.

A la suite du top 10 africain, on retrouve respectivement : Ouganda (30,43) ; Botswana (30,08) ; Maroc (29,90) ; Algérie (29,51) ; Egypte (29,09) ; Somalie (29,00) ; Tunisie (28,69) ; Rwanda (26,28) ; Tanzanie (25,96) ; Ghana (25,95) ; Madagascar (25,16) ; Kenya (24,77) ; Libye (21,23) ; Nigeria (19,33).

Quand on réduit le classement des pays africains où la vie coûte le plus cher à l’Afrique de l’Ouest, la Côte d’Ivoire tes logiquement en tête. Elle est suivie du Sénégal, du Ghana et du Nigeria.