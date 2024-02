Le Mali est désormais positionné comme une nouvelle « Mecque de la magie ». Il ouvre le portail du centre de sorcellerie à Bamako. Un centre qui a été construit avec un budget important de 500 millions de francs CFA. Une initiative qui a été soutenue par plusieurs autorités maliennes.

Mali : Un centre ultramoderne fe sorcellerie créé

Le projet de la création d’un centre de sorcellerie est soutenu par les plus hautes autorités maliennes. Il est dirigé par Mamadou Babou Niang, considéré comme le « Pape de la sorcellerie africaine ». En effet, le Centre africain de sorcellerie est décrit comme un complexe ultramoderne de 500 mètres carrés, comprenant des salles de cours, des amphithéâtres, des laboratoires dédiés aux pratiques alchimiques et un vaste hall d’exposition d’artéfacts.

Ainsi, il est conçu pour enseigner les sciences occultes et transmettre les pouvoirs ancestraux africains aux jeunes générations. En outre, selon le promoteur du centre, Mamadou Babou Niang, l’objectif de cette initiative est de démystifier certains préjugés, de libérer le potentiel magique du continent africain, et de rivaliser avec les plus grandes puissances mondiales dans le domaine de la sorcellerie. Le centre vise à être un lieu d’innovation au service du développement de l’Afrique en capitalisant sur son capital ésotérique.

En réalité, le projet bénéficie du soutien officiel des autorités maliennes, représentées par le Ministre de l’artisanat, de la culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme, Andogoly Guindo. L’adhésion des sphères dirigeantes aux thèses de Mamadou Babou Niang sur le rôle historique et salvateur de la sorcellerie pour l’émergence de l’Afrique a été soutenu.

Par ailleurs, l’inauguration de ce Centre positionne le Mali comme la nouvelle « Mecque de la magie » sur le continent. Cette initiative dans le monde ancestrale au Mali pourrait être suivie par d’autres pays avec attention.