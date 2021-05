Danané: Atmosphère tendue entre le maire Ouattara Lacina et son 4è adjoint

Le torchon brûle au conseil municipal de Danané. Querelles, incompréhensions, piques et coups de gueule sont monnaie courante depuis que le quatrième adjoint au maire, Mr Zran Rufin, se répand sur la toile, histoire de rendre les coups reçus ça et là. L'affaire fait des vagues.

Que se passe-t-il à la mairie de Danané ?

Danané, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, est un endroit plutôt calme. Calme au premier regard. Car, au sein du précacré du maire, les tensions semblent bien vives. Tellement vives que les conseillers municipaux ont clamé leur souhait de mettre fin aux fonctions de Monsieur Zran Rufin à la suite d'un conseil extraordinaire. Comment en est-on arrivé à cette situation ?

Dans la pagaille des poubelles et du déni de son développement, Danané se donne pourtant les moyens de vivre. Et même de survivre lorsque survient une crise au sein de l'équipe aux affaires " CHANGEONS DANANÉ". À la mairie de Danané, le " Monsieur Facebook" demeure invisible. Bureau clos, accusé par tous, esseulé, Mr Zran Rufin espère tout de même remporter le bras de fer. La situation semble bloquée entre la maire OUATTARA Defoungotoh Lacina et son quatrième adjoint.

« Le mal est profond et la plaie béante. Nous sommes confrontés à une crise de confiance du fait du mauvais traitement que subi une bonne partie des conseillers aux côtés du maire OUATTARA. Un mépris datant de l'époque de son investiture. Nous étions les plus ignorés, debout, isolés pendant que, lui, recevait des vivas », accuse Zran Rufin.

Prenant à contre-pied cette accusation jugée loufoque, Bernadin Domy, Chef de Cabinet du maire, se dit surpris par les sorties intempestives du 4ème Adjoint (Mr Zran Rufin) sur les réseaux sociaux.

« Mr Zran Rufin s'est rendu coupable d'abus d'autorité sur une stagiaire qu'il a menacé de renvoi. En début de mandat, le maire a donné des responsabilités précises quant aux signatures d'actes. Mr Zran avait en charge uniquement la signature d'actes de naissance. Mais régulièrement, il a signé des légalisations et les certifications qui sont du ressort de Mr André BAH. Le registre est là. Le maire l'a plusieurs fois interpellé sur la question. Mr Zran Rufin n'en faisait qu'à sa tête. Il lançait des piques d'affront contre sa hiérarchie via sa page Facebook», contredit le Chef-Cab.

"Désormais, le 4ème adjoint n'a droit à aucune signature"

La situation se détériore. Les relations humaines au sein de la municipalité aussi. Jusqu'à ce que survienne la décision de retrait des attributions à Mr Zran Rufin par le maire. Désormais, le 4ème adjoint n'a droit à aucune signature. Il ne célèbre plus les mariages. « Il a toujours droit à ses avantages financiers », se réjouit le Chef-Cab.

Pourtant la quiétude prend continuellement du plomb dans l'aile. « Des conseillers aux ordres font les trouble-fêtes. Ils envéniment l'affaire. Du retrait des signatures à la fermeture illégale de mon bureau, nos conseillers et les autres n'ont jamais osé lever le petit doigt », prétend Zran Rufin. Les conseillers incriminés disent ne pas s'y reconnaître.

« Nous, conseillers, ne sommes rien dans ce deal. L'argent est ce qui oppose ces belligérants. Il y a un seul camp qui mange. En apprenant de la bouche du maire que du cabinet aux adjoints au maire, chacun perçoit 800.000 F cfa annuellement pour le carburant, notre colère fut grande. Les mariages célébrés coûtent entre 25.000 Fcfa et 30.000 F CFA. Le Maire nous a informés que les terrains devant revenir à nous, conseillers, ont été vendus par ces mêmes adjoints. Cela nous a révoltés. Le Chef-Cab nous a même amenés à élire le remplaçant de Zran Rufin. Au maquis, Chez Louise Beauté, à Houphouët-ville, nous sommes allés à une élection. TANH Natacha a remporté à 4 voix contre 2 voix pour moi et 3 voix pour un autre concurrent. Le mode de remplacement de Zran Rufin a été critiqué par nos adversaires. Le SG et le maire étant absents, il y a un statut quo. Cependant, nous avons tout fait pour ramener le frère Zran Rufin à la raison. Chaque fois qu'il promet faire profil bas, on lit le lendemain des méchancetés sur le maire via Facebook. Il nous accuse pour rien. Avec tout ce qu'on a annoncé autrefois, être divisés pour des sous, c'est regrettable ! », déplore KESSE Jonas.

"Mr Zran Rufin s'est vertement désolidarisé de l'équipe municipale"

Le temps passe, la cohésion recule. De plus en plus, l’équipe "Changeons Danané " avoue son incapacité à recoller les morceaux. « FACEBOOK a occasionné le chaos. Ripostant à son adjoint, c'est sur la toile que le maire a balancé la note de retrait de signature. Les conseillers ne sont convoqués quand ça tourne au vinaigre. Pourquoi ?», s'interroge ANGUI Arsène, conseiller UDPCI.

« En quittant le RHDP pour se ranger aux côtés d'un candidat indépendant lors des élections législatives, Mr Zran Rufin s'est vertement désolidarisé de l'équipe municipale. Lui retirer toutes prérogatives liées à sa fonction n'a rien d'anodin. La loi m'en donne le droit. Il a décidé de partir. Il n'a qu'à partir. Le débat est clos ! », conclut Dr Ouattara, maire de Danané.

Une correspondance particulière de Sony WAGONDA.