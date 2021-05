Côte d'Ivoire: Yamoussa Coulibaly au rang des Personnalités les plus actives

A l’instar d’éminences grises ivoiriennes dont le célèbre journaliste émérite, Cheick Ivan, Yamoussa Coulibaly a reçu sa distinction le samedi 29 mai 2021, dans un réceptif de la commune du Plateau.

Yamoussa Coulibaly primé par l’AJACI

A l’occasion de la 1ère édition de la cérémonie de distinction des personnalités les plus actives de Côte d’Ivoire, Yamoussa Coulibaly a été honoré par l’AJACI. Le Président Bamba Gaoussou et son équipe, ont, au regard des performances de Chim Inter, l’entreprise que dirige avec brio leur lauréat, voulu célébrer ce grand entrepreneur « pour ce qu’il fait pour la jeunesse ivoirienne et pour les valeurs qu’il incarne ».

« Parmi les choses qui manquent cruellement à cette jeunesse aujourd’hui, figure en bonne place la promotion des modèles et d’exemples à suivre », a indiqué dans son allocution, Bamba Gaoussou. Leur but, dira-t-il, c’est de susciter des vocations parmi les jeunes femmes et jeunes hommes ivoiriens en leur présentant des personnalités avec des parcours et des profils de réussite professionnelle et sociale, qui incarnent des valeurs humaines.

C’est en cela que ladite activité s’est tenue en présence de plusieurs jeunes désireux de marcher sur les traces de ces personnalités de marques. Recevant son prix, le PDG de Chim Inter, Yamoussa Coulibaly a dit toute sa fierté pour cette énième attention à son endroit. Pour lui, l’honneur revient à son équipe et à ses collaborateurs qui travaillent d’arrache-pied pour rehausser l’image de leur entreprise.

« Il y a moins d’un an, nos actions se limitaient à Abidjan et sa banlieue et à Yamoussoukro. Mais aujourd’hui, nous sommes à Bouaké, et dans le nord de la Côte d’Ivoire, notamment dans la Bagoué. Avec des actions d’envergure à Kolia, Gbon, Kouto, Boyo et dans le département de Tengrela. Et nous sommes aussi à Londres et en Guinée Conakry », a dit Yamoussa Coulibaly.

Cette année, l’entreprise s’est fortement impliquée dans le social à travers le soutien à des Ong. Née en 2019, l’Association des jeunes actifs de Côte d’Ivoire (AJACI) promeut les valeurs du travail, de probité, d’honnêteté, de persévérance et de d’excellence.

La cérémonie de distinction a enregistré les présences de Konaté Bassimori, maire de Kouto; de Dembelé Bassaro, commandant de la garde républicaine, et de Touré Lanzéni, directeur des examens et concours de la Police nationale ainsi que plusieurs autres entrepreneurs, venus soutenir le lauréat du jour.