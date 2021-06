Accueil de Laurent Gbagbo : Sangaré Aboudramane, le grand absent !

Laurent Gbagbo rentre à Abidjan le jeudi 17 juin 2021. Le "Woody" de Mama, après dix années d'absence, ne sera pas accueilli par l'un de ses plus fidèles compagnons, Sangaré Aboudramane, décédé le 3 novembre 2018.

Gbagbo rentre, Sangaré Aboudramane manque à l'appel

Le jeudi 17 juin 2021 est désormais une date historique pour la Côte d'Ivoire. C'est ce jour qu'a choisi Laurent Gbagbo pour rentrer en Côte d'Ivoire après son acquittement définitif par la Cour pénale internationale (CPI). L'ancien président ivoirien, accusé de crimes contre l'humanité, est sorti victorieux de ce long feuilleton judiciaire. À Abidjan, la fièvre est montée dans le camp des partisans du fondateur du FPI (Front populaire ivoirien). Les pro Gbagbo sont déterminés à accueillir leur héros dans la liesse populaire. Si le "père" de Charles Blé Goudé apprécie cette démonstration d'amour, il ne pourra pas serrer contre lui son "frère" Sangaré Aboudramane.

Détenu à La Haye, Laurent Gbagbo a appris la triste nouvelle de la disparition de Sangaré Aboudramane le 3 novembre 2018. Ce fidèle compagnon de l'opposant historique d'Houphouët-Boigny est décédé à 72 ans, à la suite d'un cancer. "En cette douloureuse circonstance, le président Laurent Gbagbo et la direction du parti s’inclinent et saluent avec déférence la mémoire de l’illustre disparu. Ils adressent leurs condoléances les plus attristées aux familles biologique et politique du camarade Sangaré ainsi qu’à toute la Côte d’Ivoire", avait annoncé Assoa Adou, le secrétaire général du FPI. Quel coup dur pour Laurent Gbagbo !

Sangaré Aboudrame, surnommé "le gardien du temple", était un fidèle compagnon de Laurent Gbagbo. L'ancien ministre des Affaires étrangères a tenu le Front populaire ivoirien durant la détention du père de Michel Gbagbo à la prison de Scheveningen. Au moment où son ami de lutte regagne la Côte d'Ivoire, l'ex-patron du journal Notre Voie manque à l'appel.