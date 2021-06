Mercato: Guardiola veut Mikel Oyarzabal à Manchester City

Manchester City vise du très lourd. Déjà annoncé lors du dernier mercato estival, Mikel Oyarzabal serait toujours dans le viseur de Pep Guardiola.

Manchester City : Qui va remplacer Sergio Aguero

Selon Sky Sports, l'entraîneur de Manchester City apprécierait beaucoup l’ailier de la Real Sociedad, âgé de 22 ans. L’intéressé est, toutefois, sous contrat avec son club formateur jusqu’en 2024.

Le Manchester City de Pep Guardiola doit remodeler son attaque et travailler sur plusieurs dossiers lors de ce mercato. Le journal AS explique qu'en dehors des dossiers Dembélé et Joao Félix, les Skyblues réfléchissent à un transfert de Mikel Oyarzabal, l'attaquant de la Real Sociedad.

Pep Guardiola serait personnellement investi dans ce dossier, étant fan du joueur de 24 ans, auteur de 12 buts cette saison avec les Basques. L'Espagnol, actuellement à l'Euro avec la Roja, est sous contrat jusqu'en 2024 avec la Sociedad, et il ne sera pas facile de le faire partir.

Petite précision: précise qu'Oyarzabal n'est pas la première option pour City, à tel point qu'il a au moins trois autres noms au-dessus de lui. Le premier, et sur lequel la City a étendu ses réseaux, sont deux noms contrastés en Premier League et qui permettraient d'élargir le caractère anglais du club. D'un côté, l'attaquant de Tottenham Harry Kane, une option qui nécessiterait un investissement très puissant de la part des citoyens. Et de l'autre, celle du milieu de terrain d'Aston Villa, Jack Grealish, une opération qui ne serait pas bon marché pour le club de Manchester non plus.

Hormis ces deux pièces maîtresses, des rumeurs pointent aussi sur l'éventuelle offre d'un troc à l'Atlético de Madrid entre Joao Félix et Bernardo Silva, une option compliquée puisque les rojiblancos n'ont pas parmi leurs projets de se débarrasser d'un joueur pour lequel ils ont payé. en 127 millions d'euros il y a deux saisons.

Si aucune de ces options ne porte ses fruits ou si un joueur de l'équipe citoyenne demande à quitter le club (Sergio Aguero a abandonné la discipline pour rejoindre Barcelone), l'option d'Oyarzabal pourrait entrer en scène, qui sonne déjà plusieurs étés pour renforcer l'équipe des sky blu.