Côte d'Ivoire : Patrick Achi échange avec le président du COSIM

Patrick Achi, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, a échangé avec le Cheick Aïma Ousmane Diakité, le président du COSIM (Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d’Ivoire). La rencontre a eu lieu le vendredi 18 juin 2021.

Vendredi 18 juin 2021, Patrick Achi a longuement échangé avec le Cheick Aïma Ousmane Diakité. En compagnie du patron du COSIM (Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d’Ivoire), le chef du gouvernement ivoirien l'a félicité pour son élection à la tête du Conseil supérieur des imams et pour l’importance de son rôle de guide et d’éclaireur pour la communauté des musulmans.

Pour le Premier ministre ivoirien, le Cheick Aïma Ousmane Diakité "est une autorité institutionnelle et morale capitale, dont la sagesse et l’équilibre des avis nous seront d’une aide infinie". Il a indiqué que lui et le guide musulman ont prié pour le repos de l'âme de ses prédécesseurs, notamment le Cheick Boikary Fofana et El Hadj Mamadou Traoré. Les deux hommes ont également formulé des prières pour le repos de l'âme des défunts Premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko, "trop tôt disparus".

"Ensemble, nous avons prié pour le succès du président de la République et celui du gouvernement que j’ai l’honneur de conduire. Ensemble, nous avons prié pour l’avenir de notre nation et celui de nos enfants, pour que notre chemin de sécurité et de paix, de progrès et de prospérité soit désormais à jamais celui des Ivoiriens", a confié Patrick Achi après la rencontre.

Il faut savoir que le Cheick Aïma Ousmane Diakité a pris la tête du COSIM à la suite du décès d'El Hadj Mamadou Traoré, survenu le mardi 13 avril 2021. Il est décédé après avoir été atteint par la covid-19. El Hadj Mamadou Traoré venait tout juste de succéder à Cheick Boikary Fofana, décédé en mai 2020.