Le rapprochement Soro - Ouattara menacé, Alain Lobognon dénonce

Libéré de prison après 17 mois de détention, Alain Lobognon "entend s'engager résolument pour faire baisser les tensions et mettre fin aux désaccords entre le président Alassane Ouattara et son fils ‘’rebelle’’ Guillaume Soro.

Qui ne veut pas de la pacification des relations entre Soro et Ouattara, initiée par Alain Lobognon?

Arrêté le 23 décembre 2019 et détenu pendant 17 mois, l’ancien ministre des Sports, Alain Lobognon, a été libéré le mercredi 23 juin 2021; lui, ainsi que Simon et Rigobert Soro (frères de Guillaume Soro), après un procès pour ‘’troubles à l’ordre public’’. Au lendemain de sa libération, Alain Lobognon dit avoir noter que la fin de ce procès ouvre de nouvelles perspectives dans le but de donner à la Paix sociale et politique en Côte d’Ivoire, une chance. Il a invité la classe politique à une catharsis nationale en vue de garantir aux prochaines générations une Nation forte et engagée vers le développement et la prospérité, surtout après la condamnation à perpétuité de son (ex) mentor Guillaume Soro et l’emprisonnement à 20 ans de Koné Karamate Souleymane et des Militaires affectés à la sécurité rapprochée de l’ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.

Pour ce faire, Alain Lobognon a promis de engager « résolument pour faire baisser les tensions et mettre fin aux désaccords entre le Chef de l’Etat-Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara et Monsieur Guillaume Soro, ancien Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, son Fils ». Le vendredi 02 juillet, l’époux d’Amira Lobognon a même été reçu en audience par le ministre Bruno Koné Nabagné. « J’ai été très heureux d’échanger ce jour avec le Ministre Alain Lobognon . J’admire la résilience dont il fait montre et salue la posture courageuse qu’il a décidé de prendre, pour la PAIX et la MARCHE EN AVANT de NOTRE PAYS, la Côte-d’Ivoire . Merci frère, pour la leçon que tu donnes à tous… », s’est réjoui le gendre du président Alassane Ouattara sur les réseaux sociaux.

Ce lundi 05 juillet, on apprend, contre toute attente, que des individus rameraient à contre-courant de la volonté affichée de rapprochement d’Alassane Ouattara avec son ancien Premier ministre Guillaume Soro. «Il nous revient de façon récurrente que des mains obscures, en réalité des opposants au réchauffement des relations entre Monsieur Alassane Ouattara, Chef de l'Etat - Président de la République, et Monsieur Guillaume Soro, ancien Président de l'Assemblée Nationale, sont à la manœuvre, en vue de la création de mouvements de soutien au nom du Ministre Alain Lobognon. Ces manœuvres qui visent à jeter un discrédit sur l’initiative du Ministre Alain Lobognon, sont vouées à l’échec, car ni l’ancien Député-Maire de Fresco, encore moins ses plus proches collaborateurs ne sont intéressés par la création de quelconque mouvement politique de quelque nature que ce soit », dénonce Jean Paul Beugrefoh.

Le Porte parole d’ Alain Lobognon fait savoir que l’ancien Ministre des Sports, qui s’est engagé, à sa sortie de prison, à mettre fin aux dissensions politiques entre Soro et Ouattara, reste concentré sur la feuille de route qu’il s’est assignée. « Dans ce cadre, le Ministre Alain Lobognon se rendra ce Vendredi 9 Juillet 2021 à Fresco, sur les terres de ses ancêtres », a annoncé Jean Paul Beugrefoh.