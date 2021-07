Duel Mairie du Plateau - District d’Abidjan: Jacques Ehouo déterminé

Trois ouvrages d’art d’embellissement sur les espaces verts situés sur l’emprise de l’avenue Jean-Paul II, face à la Cathédrale Saint Paul du Plateau, ont été détruits dans la nuit du samedi, 03 juillet 2021, aux environs de 23h30 minutes, par une escouade d’éléments en tenues des forces de sécurité nationale, agissant pour le compte des autorités du District Autonome d’Abidjan.

La Mairie du Plateau va-t-elle engager une procédure judiciaire contre le District d’Abidjan?

La démolition, samedi nuit, par le District d’Abidjan, d’ouvrages d’art d’embellissement que les services municipaux du Plateau s'appretaient à réceptionner, le lundi 05 juillet 2021, est intervenue, selon le Maire Jacques Ehouo, au mépris, d’une part, de toutes les règles de droit liées aux pouvoirs de police, aux compétences transférées aux communes et aux districts par la loi n° 2003-489 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales et, d’autre part, des dispositions finales de l’article 3 du décret n° 84-851 du 04 juillet 1984 portant déclaration des voiries et des réseaux divers d’intérêt national et d’intérêt urbain dans les limites de la ville d’Abidjan ainsi qu’aux règles de convenance et de courtoisie entre autorités administratives décentralisées.

Dans un communiqué dont Afrique-sur7 a reçu copie, le premier magistrat de la commune du Plateau dit avoir saisi par lettre, du 05 juillet 2021, Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Autorité de tutelle des collectivités territoriales, pour dénoncer l’abus d’autorité découlant de cette situation et solliciter son appui afin que les récurrents conflits de compétences entre la Commune du Plateau et le District Autonome d’Abidjan, soient définitivement vidés aussi bien s’agissant de ce site que pour tous les autres conflits pour lesquels la Mairie l’avait déjà saisi par une précédente lettre du 15 février 2021.

Déterminé à poursuivre la mise en œuvre de son programme de développement communal et particulièrement de son projet d’embellissement et d’aménagement des espaces verts ainsi que des jardins publics déclarés d’intérêt communal, conformément au cadre légal qui encadre les collectivités territoriales, la Maire Jacques Ehouo déclare qu’il entend instruire l’entreprise adjudicataire du marché d’aménagement des espaces verts situés sur l’avenue Jean-Paul II, face à la cathédrale Saint Paul du Plateau, à reprendre dans les jours à venir les travaux d’embellissement de ce site, afin que les deniers publics avancés à cette entreprise sur le budget communal ne soient pas dépensés en vain.

D’ailleurs, pour ce qui concerne la démolition des ouvrages sus-cités, financés par les deniers publics du contribuable de la Commune du Plateau, une réunion d’urgence du Conseil Municipal est prévue dans l’imminence pour déterminer la suite judiciaire qui pourrait être réservée à cette seconde démolition de chantier perpétrée par l’Administration du District Autonome d’Abidjan au mépris des dispositions légales et règlementaires.