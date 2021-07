Éléphants Olympiques: Paulin Danho promet 10 millions / joueur si...

Jeux Olympiques 2021 - Claude Paulin Danho, Ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'Économie Sportive, a rendu visite à la sélection nationale des moins de 23 ans, mercredi 14 juillet 2021 à Songon Parc, le Quartier Général des Éléphants Olympiques. Cette visite avait pour objectif d’apporter le soutien du Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara, celui du Gouvernement et du peuple de Côte d’Ivoire.

Éléphants Olympiques : La prime de qualification d'un montant de 57 millions payée

« Je suis venu passer cette matinée avec vous ici pour vous apporter le soutien des Ivoiriens avant votre départ pour Tokyo 2020. Je voudrais vous traduire la grande satisfaction du Ministère chargé des sports pour votre brillante qualification. Ce ne sont pas tous les pays qui vont participer à cette compétition. Il fallait faire des phases de qualification et la Côte d’Ivoire à travers ses valeureux jeunes U23. Vous avez porté haut le drapeau de notre pays en réussissant la qualification qui nous permet d’être aux Jeux Olympiques. Nous savons tous que les Jeux Olympiques représentent l’une des compétitions les plus prestigieuses des compétitions sportives sur le plan mondial. L’essentiel est de participer et d’apporter le rayonnement à notre pays. Et pour cela, nous devons vous féliciter, vous encourager. On sent votre volonté de réussir. Ses Jeux sont importants pour vous-même et pour votre pays. Nous vous souhaitons plein succès. Vous êtes le repère pour l'économie sportive », a fait savoir le Ministre Danho Paulin qui a ensuite transmis les encouragements du Chef de l'Etat, SEM Alassane Ouattara, celui du Gouvernement et du peuple.

Sur la question des primes, le Ministre a annoncé trois primes. La prime de qualification, d’objectif et de participation. La prime de qualification s’élève à 57 millions. Elle a été payée ce jour. Quant à la prime d’objectif, elle est de 10 millions par athlète pour la médaille d’or, 7,5 millions pour la médaille d’argent et 5 millions pour la médaille de bronze.

Max Alain Gradel a indiqué que l’arrivée du Ministre leur a donné encore plus de confiance. « Nous sommes fiers de représenter la Côte d’Ivoire. Nous sommes prêts à rendre fière la Côte d'Ivoire. On donnera tout», a affirmé le capitaine de l’équipe.

